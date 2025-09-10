Entrevista | Iñaki López Presentador de TV
«A Espanya ens fa falta expressar-nos amb més llibertat»
"L’equidistància és bastant perillosa i comuna en aquest país"
Marisa de Dios
Iñaki López reconeix que li agrada ficar-se en tots els embolics i provar coses noves. Així que al repte de posar-se al capdavant de Más vale tarde de dilluns a divendres al costat de Cristina Pardo, on se les té amb «la brega política», suma ara la presentació del nou concurs Tesoro o cacharro, que arribava ahir a la Sexta. La mecànica consisteix a identificar quin dels 12 objectes del xou amaga el major valor econòmic, amb un premi que pot arribar als 50.000 euros.
La passada temporada va ser concursant de López i Leal contra el canal. Per això li venia de gust ara presentar un concurs?
Sí, però no perquè fos un concurs, sinó perquè sempre he gaudit molt fent coses diferents. Això era una opció per a allunyar-me una mica de la brega política, del xoc institucional, fent un concurs senzill, d’aquests als que et pots enganxar en qualsevol moment. Ha estat divertit, encara que no hi hagi berenars com en Más vale tarde.
Aquí els concursants no competeixen contra altres, sinó amb si mateixos.
Exactament. En aquest país que està ple d’entrenadors de futbol també volem ser els millors taxadors. I aquí cal fiar-se molt de les aparences però també tenir un mínim coneixement per a saber valorar els dotze objectes que els posem als concursants i emportar-se el que val el més car.
Compten amb famosos (Cristina Pedroche, Santiago Segura, Alaska, Antonio Resines, Chicote, Boris Izaguirre...) que també aporten objectes personals. Quin hauria portat vostè?
Tinc una col·lecció de discos de vinil que comprava des d’adolescent. N’hauria aportat algun, perquè despisten molt. Tu pots creure que un disc dels anys 60 és una joia de valor incalculable i està venent-se en el rastro per 3 euros, mentre que n’hi ha d’altres de fa 20 anys que penses que són més normals i costen 2.000 euros. En el programa han aparegut objectes molt mundans que resulten que tenen un gran valor. Cal estar a l’aguait perquè et pots emportar 20 euros o 50.000.
Quin vinil en concret portaria?
Un al que li tinc molt afecte perquè és el primer que em vaig comprar amb la meva paga quan tenia 14 anys, quan era un rocker en embrió: el de Chuck Berry.
Abans deia que amb Tesoro o cacharro es deslliurava de la brega política. Tant crema fer un programa diari d’actualitat com Más vale tarde?
Crema com a ciutadà. Amb tota aquesta sobreinformació que tenim a vegades et preguntes on és el límit d’aquesta emprenyada que estem vivint, de tota aquesta agressió, i d’aquesta confrontació. Per a què serveix? A qui beneficia? Quan s’aturarà? També li diré que encara no s’ha satisfet la meva capacitat de sorpresa amb la política espanyola. Amb el que passa en aquest país, és com si cada dia hi hagués els millors guionistes de Atresplayer treballant amb nosaltres, fent girs inesperats en la trama. A l’única cosa que aspiro és a una temporada tranquil·la en Más vale tarde, amb una política gairebé fins i tot avorrida, però sospito que això no arribarà mai.
Als periodistes també ens agrada el ‘salseig’.
Però no sé si tant. A mi em falten hores del dia per a seguir totes les trames paral·leles i els ‘spin-offs’ que hi ha ara mateix, entre corrupteles de partits nous, vells, acusacions... Andrea [Rober, la seva dona] està veient la sèrie Borgen i li està agradant molt. Però jo no deixo de pensar: si Espanya ha superat aquesta ficció 20 vegades!
Arturo Pérez Reverte va dir quan va visitar fa uns dies El Hormiguero que a Espanya li sobra equidistància i «li falta dir el que pensa». Vostè es mulla obertament, sobretot en X (antic Twitter). No se n’ha penedit mai?
Crec que tots podem expressar-nos obertament i criticar coses en X sempre i quan es faci des d’un mínim de respecte. A les xarxes socials sobra soroll i falta opinió. Una opinió no hauria de ser més viral perquè inclogui quatre o cinc insults. Així que l’Arturo té bastant raó, com en moltes altres coses. En d’altres hi estaria en desacord, però per descomptat parla des d’una llibertat absoluta i a mi m’agraden les persones així. A Espanya ens fa falta expressar-nos amb més llibertat, perquè l’equidistància és bastant perillosa i comuna en aquest país.
Si veig coses com les d’Israel, em ve de gust dir que és una barbaritat, una ignomínia, un insult a la humanitat. Les generacions del demà ens preguntaran com vam ser capaços de permetre això
Així que mai s’ha penedit de mullar-se?
Mai. Encara que m’hagi equivocat moltes vegades, i no tinc cap problema a reconèixer-ho. També és que canvio d’opinió amb el temps, o opino des de punts diferents, perquè igual em faltava informació. Em sembla molt humà i sa que puguem canviar d’opinió. Cal opinar sense tenir por al fet que ens cobri un peatge en el futur. A mi no em ve de gust viure en silenci, i si veig coses com les d’Israel, em ve de gust dir que és una barbaritat, una ignomínia, un insult a la humanitat. Les generacions del demà ens preguntaran com vam ser capaços de permetre això.
