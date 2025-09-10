La Fira del Conte de Medinyà homenatjarà l'il·lustrador Ignasi Blanch
La quinzena edició se celebrarà diumenge, amb una trentena d'activitats, algunes de les quals relacionades amb Hans Christian Andersen
La quinzena Fira del Conte de Medinyà reconeixerà aquest diumenge la trajectòria de l'il·lustrador Ignasi Blanch, reconegut internacionalment, per haver dedicat part de la seva carrera professional a la il·lustració i al conte infantil i juvenil. La jornada també servirà per commemorar el 220è aniversari del naixement de Hans Christian Andersen i el 150è aniversari de la seva mort. Com recorden els organitzadors, l'escriptor, figura emblemàtica de la literatura infantil universal, va passar l'any 1865 per Medinyà en un viatge que el portaria cap a Barcelona i aquest fet va inspirar la creació de la fira.
La Fira del Conte li retrà homenatge amb una mostra bibliogràfica de l’Aula Josep Pla de la Universitat de Girona i del fons personal d’Albert Rossich; il·lustracions de Delphine Labedan; l’obra de teatre Si viatges pel bell nord glaçat, una adaptació del conte La reina de les neus; el contacontes La imaginació d’en Hans amb Rosa Vilà i interpretació en llengua de signes a càrrec de Sandra Roura; i la taula literària Un cafè amb Andersen, on es presentaran diverses novetats literàries relacionades amb l’autor; entre altres activitats.
A la fira hi haurà més de 50 parades de llibreries, editorials, artesans, talleristes, autors il·lustradors i entitats de promoció cultural i social, a més d'una trentena d'activitats, com ara tres taules literàries amb participants com els escriptors Guillem Terribas i Carles Sala o la il·lustradora Marina Montenegro; una instal·lació participativa o els espectacles Invents i El carreró de les bruixes, que celebra deu anys.
També hi haurà presentacions, tallers i un concert de cloenda a càrrec d'Àngel Daban.
La imatge de la fira d’enguany ha estat creada per la il·lustradora Keila Elm i mostra com la passió per la lectura uneix a les set cabretes i el llop.
