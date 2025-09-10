Girona serà la meca del cinema de François Truffaut fins al desembre
El Cinema Truffaut celebra el seu 25è aniversari amb el cicle més complet al municipi dedicat mai al director francès amb una dotzena de projeccions que es faran cada dilluns
El documental Hitchkock/Truffaut i les cèl·lebres pel·lícules L’enfant sauvatge o Tirez sur le pianiste són algunes de les pel·lícules de François Truffaut que formaran part del cicle de projeccions que el Cinema Truffaut de Girona farà entre el setembre i el desembre per commemorar el seu 25è aniversari. Serà el cicle més complet dedicat al cineasta francès emblema del moviment de la Nouvelle Vague, i que es durà a terme amb la Filmoteca de Catalunya, que també dedicarà un cicle a Truffaut a la seva seu a Barcelona, i la col·laboració del Museu del Cinema de Girona.
El programa comptarà amb una dotzena de pel·lícules de diverses etapes del cineasta que s’aniran projectant cada dilluns, a partir de la setmana vinent, i s’allargarà fins el pròxim 1 de desembre. El punt de partida del cicle el farà el documental Hitchcock/Truffaut, amb el qual, mig segle després de la publicació del llibre El cinema segons Hitchcock de François Truffaut, el director Kent Jones convida alguns dels millors directors del nostre temps a compartir els seus pensaments sobre el mestre del suspens, Alfred Hitchcock.
En ordre de projecció, el seguiran, en versió original amb subtítols en castellà, les pel·lícules Les Quatre Cents Coups, Tirez Sur le pianiste, Jules et Jim, La peau Douce, Baisers Volés, L’Enfant Sauvatge, Domicile Conjugal, Les deux anglaises et le continent, La nuit americaine, Le dernier métro, La femme d’à côté i per últim Vivement dimanche, que tancarà les projeccions al cinema gironí.
L'evolució del cineasta
Aquest cicle també permetrà seguir l’evolució artística de Truffaut: des de l’impactant retrat de la infància a Els quatre-cents cops fins al thriller final de Vivement dimanche!. També recull obres cabdals com Jules et Jim, La nuit américaine o Le dernier metro, que el consagraren com a cineasta universal.
Tal com indica a través d’un comunicat, el cinema assegura que aquesta proposta «converteix Girona en un dels punts neuràlgics de l’homenatge a Truffaut a Catalunya», i ho fa en paral·lel al cicle que la Filmoteca de Catalunya presenta a Barcelona.
Cicles de grans clàssics
El Cinema Truffaut fa diversos cicles l’any dedicats a diferents temàtiques i grans cineastes. Fa un any va fer el cicle més gran projectat mai a Girona d’Alfred Hitchcock, coincidint amb el 125è aniversari del cineasta, amb grans clàssics com La finestra indiscreta, Vertigen (D’entre els morts) i Psicosi. En el mateix sentit, el cinema gironí també va apostar pels grans clàssics el 2023 amb una gran retrospectiva de Stanley Kubrick, que entre octubre i desembre va projectar fins a nou de les dotze pel·lícules del cineasta, amb títols com 2001: una odissea a l’espai, Lolita o El resplandor.
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona