El Canal de Salt acollirà una vintena d’activitats per mostrar processos creatius fins al desembre
La Baldufa, Magalí Sare, Los Detectives o Mal Pelo són alguns dels artistes que fins al desembre hi oferiran assajos oberts, tallers o classes magistrals
El Canal de Salt acollirà des d’ara i fins al desembre una vintena d’activitats que permeten acostar-se a processos creatius d’espectacles, com ara tallers, assajos oberts i sessions per escoles o gent gran. La programació d’Obert en Canal del Centre de Creació d’Arts Escèniques de Salt inclou en aquest darrer quatrimestre de l’any companyies consolidades i noms emergents, tant de teatre com de dansa i música, com La Baldufa, Los Detectives, la Capella Polifònica de Girona o Magalí Sare.
Clara Cortés, Maria Antònia Roig, Aurora Bauzà i Pere Jou són altres dels artistes que mostraran els seus nous projectes en alguna de les fases del procés de creació, sigui en un estadi molt inicial o dies abans de la seva estrena oficial, aprofitant les seves estades de treball a l’equipament saltenc.
Pel que fa a les activitats comunitàries, hi ha previstos, per exemple, una classe magistral de Mal Pelo o tallers de circ amb la Cia. Fèmut i els Marrecs de Salt.
A més, es presentaran dos assaigs tancats: Danses Romàntiques de Montdedutor, adreçat a instituts de Salt, i Lumiero de La Menuda Produccions, en aquest cas compartit amb escoles i gent gran del municipi.
Totes les activitats de l’Obert en Canal són gratuïtes, però amb l’aforament limitat, per això cal reservar plaça prèviament al web d’El Canal.
