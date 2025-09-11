Girona, la província que més suc treu a les biblioteques
El Balanç 2024 del Sistema de Lectura Pública de Catalunya situa la demarcació primera en visites per habitant i usuaris actius de préstec
Lluc Perich Pérez
La província de Girona és la que més aprofita el sistema de biblioteques públiques de Catalunya segons el balanç del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que coordina el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. La demarcació se situa al capdavant en percentatge d’inscrits (un 65,6% té carnet de biblioteca), visites per habitant (2,97) i usuaris actius de préstecs sobre la població total (12,8%).
La dada més cridanera de l’informe són els 14,9 milions de préstecs fets arreu del país, la gran majoria dels quals, és clar, de llibres (12.8883.118 arreu de Catalunya, un 86,5% del total).
A Girona és on hi ha més usuaris actius de préstecs respecte a la població total, amb un 12,8%, uns dos punts per sobre la mitjana catalana, del 10,7%.
La demarcació també encapçala el nombre de visites per habitant (2,9). Se n’han fet 22,6 milions a Catalunya, on la mitjana és de 2,8. Així, es manté la tònica de creixement dels darrers anys respecte al 2021, quan van fer-se uns 13 milions de visites.
Tot plegat es reflecteix en el nombre d’inscrits al servei de biblioteques públiques. Girona és el territori amb un major percentatge (65,6%) mentre la mitjana catalana és del 42,1%, molt marcada pel 35,2% de Barcelona. Hi ha 3.374.319 carnets personals enregistrats, i 27.298 corresponents a entitats.
Al llarg del 2024 van realitzar-se 85.956 sessions d’activitats de foment de la lectura a les biblioteques catalanes. A Girona, la xifra va ser de 10.568, un 4,2% menys que les 11.027 del 2023. La ràtio d’assistents per 1.000 habitants a la província va ser de 269 persones, superant la mitjana de 196 de Catalunya, però per sota les 350 de Lleida i les 430 de les Terres de l’Ebre.
Girona també ha perdut 16 ordinadors d’ús públic, passant dels 617 disponibles el 2023 a 601 el 2024.
La Rahola, a l'alça
La Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona, gestionada directament pel Departament de Cultura, va registrar creixement en tots els àmbits que apareixen a l’estudi del 2024, sempre respecte a l’any anterior, el 2023. El fons, on hi ha 196.461 llibres o 27.115 audiovisuals, sonors i altres materials, va incrementar-se un 1,2%; i els usuaris inscrits (53.552 persones i 178 entitats) un 2,8%.
Molt més significatiu l’augment del 18,3% en visites, que van acabar sent 324.197; el 13,3% més de préstecs realitzats, que van ser de 114.918 llibres i 16.958 audiovisuals, sonors i altres materials; i el 31,5% més d’assistents a les activitats, 15.386 en les 464 sessions.
Girona compta amb 64 equipaments bibliotecaris dins el total de 449 repartits per tota Catalunya. De les sis reformes, ampliacions o millores fetes durant el 2024, una va ser a la província. En concret, a la Biblioteca Pere Calders de Llançà, que el novembre va reobrir mantenint la ubicació a la Casa de Cultura del municipi.
Després dels treballs, però, va guanyar molt espai en desplaçar la zona d’exposicions a un altre edifici i compta amb 795,93 m², un creixement més que important tenint en compte els 180 m² d’abans. A més, la reforma va servir per a remodelar la façana principal obrint finestres entre la sala de lectura i la Plaça Major. n
