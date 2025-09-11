Un Pepe Sales per acostar-se a l’enigma insondable de la poeta Suzuki Shizuko
La dinovena edició convidarà a la redescoberta d’una autora que va desbordar la rigidesa del haiku i que va ser especialment incòmoda per a la societat japonesa pel seu passat com a esclava sexual durant la guerra
El festival Pepe Sales de Girona es capbussarà en els enigmes de la poeta japonesa Suzuki Shizuko en la seva dinovena edició. La misteriosa vida i l’obra de Shizuko (1919 - ?), de la qual ens han arribat ben poques coses més enllà de dos llibres de haikus en què parla, sense tabús, del desig, el sexe o les drogues, serviran de fil conductor del festival impulsat per l’associació La Penyora Cultura, que se celebrarà del 24 de gener al 4 de febrer en diferents espais de Girona.
Fidel al seu objectiu de reivindicar la contracultura i els creadors maleïts, el Pepe Sales anirà encara més enllà, impulsant la redescoberta d’una autora que alguns han batejat com «la poeta prostituta» o la «poeta fantasma». No només va trencar la rigidesa del haiku en el fons i en la forma, sinó que és especialment incòmoda per a una societat com la nipona, a causa del seu passat com a panpan girl, les adolescents forçades prostituir-se per als soldats nord-americans durant l’ocupació del Japó.
«Va desaparèixer als 35 anys, no se sap on ni quan va morir. Se sap que no era de classe humil, perquè tenia formació, i que les circumstàncies de la guerra la van dur a fer de ballarina en un cabaret per als soldats aliats a la ciutat de Gifu. Allà es va enamorar d’un soldat afroamericà i, acabat el conflicte, va patir molt de rebuig social. La poesia era el seu refugi», expliquen Consol Ribas i Lluís Llamas de La Penyora Cultura.
Aquesta vegada els promotors del festival han trobat la complicitat de la comunitat japonesa que viu a les comarques gironines, articulada entorn de l’Associació Cultural Japonesa de Girona i l’acadèmia d’idiomes Som Japó. Una de les seves representants és Arisa Okura, que ha estirat el fil de la poeta fins a Inuyama, la ciutat dels seus pares, on una dona ara octogenària organitza, des de fa anys, un concurs de haikus que porta el nom de Suzuki Shizuko.
«La poeta és un personatge desconegut per a molts japonesos, no forma part del discurs acadèmic, però pels seus haikus te la pots imaginar com una dona forta i noble, que no es presenta com a víctima», explica Okura.
Suzuki Shizuko se suma a una llista de personatges que han tingut un Pepe Sales, com ara Santa Teresa de Jesús, Charles Bukowski, Renèe Vivien, Roberto Bolaño o l’escriptora brasilera Carolina Maria de Jesús, l’escollida de l’any passat.
Com és usual, el personatge al centre del festival serà una excusa per abordar diverses qüestions socials i culturals al voltant d’un programa que combina les activitats de pensament amb les propostes artístiques de diverses disciplines, totes inèdites i gratuïtes.
Inspirant-se en la japonesa, aquest cop el certamen vol recordar «totes les dones usades com a arma de guerra», doblement víctimes, primer com a esclaves i posteriorment, estigmatitzades i invisibilitzades, expliquen Ribas i Llamas. A més de tocar el rol de la dona en temps de conflicte, però, el festival també s’acostarà a la literatura japonesa, el manga i, perquè no, aventura Ribas, al sempre fascinant món del karaoke.
Traducció al castellà
Suzuki Shizuko és considerada com un personatge trencador en el món del haiku. Va innovar en la mètrica clàssica, desbordant la cotilla dels versos de cinc, set i cinc síl·labes, i també el caràcter introspectiu d’aquests poemes breus. Si tradicionalment el haiku reserva les seves formes austeres per a la contemplació de la natura, Shizuko hi parla de sexualitat, desig, marginalitat o plaer des del cos femení.
L’any 1946, en plena postguerra, va publicar el seu primer llibre, Shunrai (Tronada de primavera) i el 1952, Yubiwa (Anells), que va commocionar profundament el món del haiku perquè es refereix de forma recurrent a si mateixa com a prostituta en els versos.
Hi ha molt poques traduccions a l’anglès dels prop de 7.300 haikus que va deixar i, fins fa poc, tampoc res al castellà o el català. Els investigadors i creadors Jaime Lorente i Enrique Linares Martí són els principals responsables de la recuperació i difusió de l’obra de Suzuki Shizuk en espanyol a través del projecte El refugio de Suzuki Shizuko (2025), amb un llibre que han cedit de forma altruista al festival. Es pot consultar en format PDF al web del Pepe Sales.
