El Festival Brava! Arts Weekend estreny la seva vinculació amb la Bisbal
Una de les novetats més importants d’aquesta tercera edició és la inauguració d’un nou espai al centre Brava Arts dedicat a la creació, producció i distribució de música
En només dos anys, la nau de 3.000 m2 on està situat el Brava Arts ha acollit més de 50 residències artístiques, sumant les disciplines d’escriptura, dansa i pintura de gran format. Des d’abans de la pandèmia (i amb una pedregada pel mig que va malmenar la teulada), aquest centre de creació ubicada a l’antiga fàbrica de Ceràmiques Puigdemont, ha anat creixent i si fins ara acollia residències, coworkings i espais de creació de pintors i arts escèniques, a aquest catàleg està a punt d’afegir-s’hi un nou espai dedicat a la creació, producció i distribució de música.
Aquest projecte va arribar a la Bisbal d’Empordà abans de la pandèmia i una mica per casualitat: «havíem estat molts anys a Barcelona i volíem fer un canvi, i aquí vam trobar bones possibilitats d’espai, ja que la Bisbal té un patrimoni industrial molt potent», explica una de les impulsores del centre, Nacha Delpiano.
Aquesta serà una de les novetats més importants de la tercera edició del festival que han impulsat i que aquest any celebrarà tres edicions, el Brava! Arts Weekend o BAW. Té un estil molt propi, amb formats artístics poc habituals a la zona, com ara les grans instal·lacions, música experimental, art contemporani, i art digital i immersiu. De fet, una de les apostes d’aquesta edició, segons explica la responsable de l’equipament, ha estat l’espai Domo 360 que acollirà fins a sis projeccions immersives.
Durant tot el dissabte es proposa un programa amb diverses potes artístiques, una de les quals és la musical, que portarà grups com les alemanyes Chicks on Speed, que tornen als escenaris i presentaran al festival el seu nou disc Meat & Drag. També hi haurà la música electrònica amb tocs poètics i d’arrel de la cantautora valenciana Sandra Monfort; el col·lectiu empordanès Mainline Magic Orchestra i Miki Puig. Completen el cartell musical Adriano Galante, Joina i B1n0, tots tres havent produït a la Bisbal amb els bisbalencs Emili i Jordi Bosch de Rus Sonic.
Tots els artistes estan arrelats al Brava Arts d’alguna manera: Chicks on Speed va fer una residència a l’estiu a l’equipament per preparar el directe, Monfort hi va gravar el seu disc, Joina també va fer-hi la preparació del directe... «El nostre cartell es diferencia de la resta perquè té una vinculació emocional amb la Bisbal», assegura Delpiano. «Volem que es facin projectes aquí, amb talent local, i exportar-lo a l’estranger». I així ho fan, perquè ja han dut set estrenes mundials d’espectacles visuals que han fet residència a l’Arts Brava. Un exemple és Silence of Sound, que han dut a Mèxic, Brasil, Alemanya o Madrid. També han vingut a preparar els seus espectacles artistes de circ, dansa aèria i l’espectacle Eufòria de la companyia Sacude. I de fet, per preparar el festival, aquest any també han volgut comptar amb el teixit local del municipi. Ho faran amb l’Escola Conrad Saló, que acompanyarà una cercavila amb criatures gegants de l’artista sud-africà Roger Titley. L’Associació El Trampolí farà un taller per personalitzar roba de segona mà amb les Chicks on Speed, i l’entitat Basket Beat durà a terme un taller de percussió amb pilotes de bàsquet.
Les instal·lacions són un altre dels punts forts de la mostra artística amb propostes d’Amigo&Amigo, Equal Saree i Tim Warren. Pel públic infantil també destaca El meu primer Schubert a càrrec del tenor Julian Prégardien (que el juliol va actuar amb el seu pare Christoph Prégardien al festival de Peralada).
Després de dues edicions, la responsable assegura que el festival reuneix públic molt divers: des de «gent moderna» de Barcelona fins a gent gran, famílies amb nens o «hippies». Segons Delpiano, aquest mestissatge fa que sigui una festa «molt viva»: «és molt emocionant quan veus que una persona de 80 anys es posa per primer cop unes ulleres de realitat virtual, i volem mantenir aquest esperit per barrejar a tothom», conclou.
