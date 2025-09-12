Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pau Vallvé i Andrés Fajngold, entre les activitats de tardor d'El Foment

L’entitat cultural presenta una programació amb espectacles d’humor i un concert conjunt de Joan Miquel Olivé i Meritxell Nedderman

El cantant Pau Vallvè al Festival Portalblau en l'edició d'aquest 2025.

El cantant Pau Vallvè al Festival Portalblau en l'edició d'aquest 2025. / Sergi Paramès/Festival Portalblau

Redacció

Redacció

Girona

El Foment ha presentat la seva programació per als pròxims mesos, entre els quals destaca la creació dels Premis Estik Tokat, que volen reconèixer els creadors de contingut en català més influents a les xarxes socials. Aquesta serà la primera activitat que farà l’entitat aquesta tardor, i tindrà lloc el 26 de setembre al Centre Cultural La Mercè. El programa també inclou diversos concerts dins el Festival Temporada Alta, amb qui ha iniciat una col·laboració enguany. D’aquesta manera, hi haurà un concert conjunt de Joan Miquel Oliver i Meritxell Neddermann a El Canal de Salt, i La Mirona acollirà els concerts de Pau Vallvé i Angeladorrrm.

La resta dels actes inclouen dosis d’humor amb dos espectacles: en primer lloc, No és Conya! de les Germanes Pintoresques i, en segon lloc, el monòleg Grosso Modo d’Andrés Fajngold. L’entitat també aposta pel cicle Descobretes, dedicat a donar visibilitat a grups i artistes emergents que volen fer sentir la seva veu en l’escena catalana. Tallers, formacions i cursos gastronòmics tanquen les activitats de tardor de l'entitat cultural.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents