Entrevista | Alejandro Amenábar Director de cinema
«Renunciar a l’element homosexual era com tenir vergonya de mi mateix»
"No és possible saber si Cervantes era gai"
Leticia Blanco
Alejandro Amenábar escriu i dirigeix El cautivo, sobre els cinc anys (1575-1580) que Miguel de Cervantes va passar com a presoner a Alger després de ser capturat per corsaris àrabs. Com va aconseguir sobreviure a una captivitat duríssima? Va tenir alguna cosa a veure la seva relació especial amb Hasán, el bajà d’Alger? El cineasta narra la forja d’un escriptor al qual el poder d’explicar històries li va salvar literalment la vida. La pel·lícula arriba als cinemes avui amb la promesa d’oferir una visió inèdita de l’autor del Quixot.
Què significa per a vostè Cervantes?
Abans de rodar la pel·lícula, Cervantes era, com per a molta gent, algú a qui havia estudiat de petit, objecte de comentaris de text, un autor llegit a trossos. Però no era un consumat cervantista, ni tan sols aficionat. M’hi he acostat a través de la peripècia. L’interessant és que la història d’un tros de la vida d’un dels millors explicadors d’històries de tots els temps és prou bona per a fer-ne una pel·lícula.
Per què va decidir rodar una pel·lícula sobre la seva captivitat?
Volia trobar a la persona, imaginar com podia haver estat Cervantes com a ésser humà. En aquest moment el projecte va adquirir un altre caire, perquè ja no vaig haver de submergir-me tant en el Quixot, sinó en ell. Em va passar igual quan vaig fer Mientras dure la guerra. Sobre la guerra civil se’ns ensenya, almenys a mi, que soc de la generació del 72, el mínim. Aquesta pel·lícula m’ha tornat a oferir l’oportunitat d’aprendre coses que no sabia.
Cervantes era gai?
No és possible saber-ho. Hi ha una denúncia d’un company de presó, Blanco de Paz, el personatge que interpreta Fernando Tejero, que no ha arribat als nostres dies però se sap que va existir. En els llibres que vaig rastrejar em trobava amb aquesta hipòtesi: que Cervantes hagués pogut salvar la vida malgrat haver-se intentat escapar quatre vegades de la seva captivitat per una relació especial amb Hassan Bahà, del qual sí que hi ha constància que era homosexual. Eren elements prou consistents per a elaborar una trama probable i interessant.
Sent l’escriptor espanyol més important, l’inventor de la novel·la moderna, per què en cinc segles ningú havia abordat aquesta faceta de la seva vida?
No ho sé. Aquest període sí que està recollit en nombrosos assajos, el que mai s’havia plantejat és fer-ho des de la ficció. De Cervantes hi ha una pel·lícula sobre la seva vida de finals dels 60 i una sèrie de televisió minisèrie d’Alfonso Ungría dels 80. Per això el projecte era doblement apetible, perquè sentia que estàvem trepitjant pràcticament terreny inexplorat.
Què li sembla el debat de separar l’obra de l’autor?
És un plantejament molt legítim. Però aplicant-m’ho a mi, per exemple, fins ara no havia fet cap pel·lícula amb una trama centrada en l’homosexualitat o amb elements homosexuals en ella. Senzillament, no m’hi he sentit cridat. És a dir, si jutgessis la meva obra tan sols per l’obra en si, no crec que es pogués establir un traç clar entre la meva orientació sexual i la meva obra. Pel mateix motiu, quan m’he trobat aquesta història que valia la pena, el que no podia fer era renunciar a aquest element per por. Por de què? Seria com tenir-me por, sentir vergonya de mi mateix. El que és segur és que Cervantes era sensible al sofriment i que estar en una presó en la qual la tortura i la privació estaven a l’ordre del dia, segur que el va marcar.
En quin sentit?
El que passa entre els dos personatges fonamentals del Quixot, aquest diàleg permanent, és una reivindicació de l’amistat molt especial. Hi ha una evolució en els dos, aquest és un dels motius pels quals es converteix en la primera novel·la moderna i crec que té a veure molt amb els cinc anys que va viure a Alger. Si la seva conducta sexual va influir en la seva obra, jo no m’atreviria a dir-ho. Entre altres coses perquè no afirmo avui dia que Cervantes fos homosexual. El terme homosexual o heterosexual sona a com si ens haguessin parcel·lat i tots estiguéssim en el nostre petit grup. Crec que les relacions, tant ara com llavors, són molt més complexes. Poden existir afinitats o fins i tot parelles de distint tipus. Ho estem vivint ara i per descomptat estic segur que es va viure en el segle XVI.
Espera molta polèmica?
Hem testat la pel·lícula amb públic real i la reacció ha estat bona. El públic podrà connectar amb el que li està passant a Miguel de Cervantes i completa la seva intimitat, perquè ell no diu exactament el que sent, això l’ha de deduir cada espectador.
El personatge de Juan Blanco de Paz, al qual interpreta Fernando Tejero, reflecteix l’Espanya conservadora més inquisitorial, en contrast amb un Alger permissiu i molt més lliure.
La pel·lícula parla d’un enfrontament entre la tolerància i el fanatisme. La convivència entre cultures és directament proporcional al nivell de tolerància de la gent. Si vas als Reals Alcàssers de Sevilla, on hem rodat, pots veure ornaments que corresponen tant a la cultura jueva com a la musulmana i la cristiana. Els moments en els quals la diversitat va poder conviure són escassos en la història, però per això són meravellosos. El personatge de Blanco de Paz porta el seu parapet. Volia insistir en com es parcel·lava la vida no sols entre el món musulmà i el cristià, sinó dins del món cristià, on hi havia tot un sistema de castes. Quan es parla d’un cristià vell, s’està parlant d’un cristià net de sang. Tots aquests termes, que fins i tot te’ls pots trobar en Harry Potter, remeten a una reivindicació de puresa ètnica. Tot això representa el personatge de Blanco de Paz, que se sap que va ser el gran enemic de Cervantes a Alger i possiblement el pitjor enemic que ha tingut mai. També volia entendre-ho dins de la seva foscor. És víctima dels seus propis dogmes.
Una difamació ha servit, segles després, per a llançar llum sobre aspectes poc coneguts de la seva vida?
No sabem el que deia la sentència per la qual Miguel va ser condemnat poc després de complir 21 anys, cosa que el va obligar a fugir de Madrid perquè estava condemnat a què li tallessin la mà dreta. De la mateixa manera, tampoc tenim el document original de Blanco de Paz. El que sí que està provat és que Hasán, el Bajà d’Alger, li va regalar un atuell amb llard per delatar un intent de fugida i que era un personatge que tenia enfrontaments pràcticament amb tot el pati, havia de ser un capellà bastant conflictiu.
