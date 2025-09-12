Silverflame atia la flama del rock amb «Fly on»
Els gironins han publicat el seu segon disc en digital i vinil i el presentaran en directe el 19 de setembre al MiroRock de La Mirona
Els gironins Silverflame han publicat aquest divendres el seu segon treball discogràfic, Fly on (Autoeditat). Set anys després de debutar amb First flight, la banda estrena nou material, vuit temes que mantenen ben viva la flama del rock, i format, perquè a més del digital, també es podrà trobar en vinil als seus concerts. La presentació oficial del disc serà el pròxim divendres, 19 de setembre, en el marc del MiroRock, el festival de rock de la sala La Mirona de Salt.
Estretament vinculada a l'escena rockera gironina que es mou al voltant d'esdeveniments com el Cartellà Rock o la fira Nostaldisc de Sant Gregori, Silverflame va néixer el 2017 de la conjunció de la cantant Sheila Endekos i quatre músics provinents de l'extingida La Banda del Yuyu.
Actualment, Endekos segueix sent la veu de Silverflame, secundada per Jordi Turon i Jep Vilaplana a les guitarres, Javi Galván al baix i Jordi Vila a la bateria, i des de l'any passat, se'ls ha sumat Fran Esquiaga als teclats.
Després d'oferir-ne un primer tast amb el single Some more blues, Fly on es pot trobar des d'aquest divendres a les principals plataformes en format digital. També se n'ha fet, però, una edició limitada en vinil amb dos formats disponibles -turquesa i blanc i el format clàssic en negre- que es vendran en els concerts.
Subscriu-te per seguir llegint
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Xocolates Torras obre una botiga amb projecció immersiva a la fàbrica de Cornellà del Terri