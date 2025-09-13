Helena Satué, el Cosmos Quartet i Varvara al 15è aniversari del Festival de Cervià
La violinista serà l'artista resident del certamen, que se celebrarà del 19 al 21 de setembre
El Festival de Cervià celebrarà enguany el seu quinzè aniversari amb Helena Satué, que serà l'artista resident, Varvara i el Cosmos Quartet. La cita, impulsada per Ibercamera i l'Associació Amics Cervià Antic, amb la incorporació enguany del Centre Nacional de Difusió Musical, tindrà lloc a l’església de Santa Maria del monestir de Cervià de Ter la setmana vinent.
Un any més, el festival vertebra la programació entre el talent de casa, amb Satué i el seu Quartet Cosmos, i la visita d'un gran nom internacional, en aquest cas, Varvara.
El festival arrencarà amb la violinista Helena Satué, artista resident del festival, interpretant la Sonata i la Partita per a Violí de Bach, i la Sonata per a violí sol d'Ysaye el 19 de setembre.
El dia 20 serà el torn de la pianista russa Varvara, l'artista internacional que més vegades ha passat per Cervià. Aquest cop hi oferirà un programa variat que va dels Càntics màgics de Mompou fins a la cèlebre Sonata del Clar de Lluna de Beethoven, passant per Frescobaldi i Soler.
La cloenda, el 21, anirà a càrrec del Cosmos Quartet amb Vistes al mar de Toldrà, La oración del torero de Turina i l'únic quartet de cordes de Maurice Ravel.
