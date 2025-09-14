Celebració
«Sense editors i il·lustradors no hi hauria contes»
La 15a edició de la Fira del Conte ha arribat Medinyà i ha omplert els carrers del poble amb milers de persones i històries. La celebració ha comptat amb una programació plena d’activitats, espais tematitzats i parades. Tot en el marc de l’aniversari de vida i mort de l’escriptor i inspirador de l’esdeveniment, Hans Christian Andersen
Carla Ventura Ponce
Avui els cels es despertaven serens després d’un dissabte apagat i Medinyà es preparava per a celebrar la Fira del Conte, que enguany ha arribat a la seva 15a edició. Des de bon matí, l’afluència de visitants ha omplert el petit poble gironí de vida, i d’un ambient familiar molt especial, amb la mainada de protagonista. «Encara és d’hora per saber-ho, però l’any passat van venir més de 3.500 persones i enguany tenim la sensació que anem pel mateix camí», ha explicat Irina Batllori, presidenta de l’associació de la Fira del Conte.
El mapa que ha traçat la fira construïa un rectangle perfecte entre el carrer Migdia, el carrer Pujada del Castell, el carrer de Pere Roure i el carrer Sant Sadurní, que complementaven diferents zones del seu voltant, com la plaça dels Enamorats, la plaça de la Font o el Bosquet de l’Escola Santa Fe. Tot el recorregut, que es podia fer del dret i del revés, comptava amb instal·lacions interactives per als més petits, espais temàtics decorats amb contes tradicionals, i parades; de llibres, il·lustradors, editorials i artesans.
El poble s'ha omplert d’un ambient familiar molt especial, amb la mainada de protagonista
La programació de l’esdeveniment també ha tingut espectacles, presentacions de contes, contacontes i tallers. «D’aquesta 15a edició destacaria el reconeixement il·lustrador català Ignasi Blanch, que va pintar un mural la setmana passada al local social del poble», ha dit Batllori, qui ha afegit que «la fira vol fer honor a la narració, però també volem reconèixer editors i il·lustradors, sense ells els contes no es podrien publicar».
Els medinyanencs i medinyanenques avui s'han barrejat amb tot de persones que han decidit passar el dia envoltats d’històries. «Tota l'organització està formada per voluntaris del poble, hi ha molta implicació… veiem cares conegudes que potser durant l’any no veiem, però hi ha moltíssima gent que ve de fora. De fet, tenim més paradistes de fora la província de Girona que del poble mateix», ha explicat la presidenta de la fira. «Per mi és emocionant i espectacular. És un dia d’orgull pel poble i no té preu veure com la gent gaudeix… treballarem per continuar celebrant la fira sense perdre l’essència».
D’entre les parades i la gentada costava de veure qui hi havia rere el taulell, però la cara de Patric de San Pedro, administrador de l’editorial Takatuka, és indiscutible en aquesta fira, hi acudeix des de la primera edició. «El que més s’agraeix és la continuïtat de la gent, veure com les mateixes famílies tornen any rere any i veus els petits de casa fer-se grans», ha explicat Patric. Però, rere la seva expertesa de contacontes, també ha posat en relleu l’atractiu de la fira enfront professionals; professors i bibliotecaris. «Estem a l'altura dels anys que ha anat millor, no només tornarem sinó que apostem que això continuï durant molts més anys», concloïa.
Per altra banda, també hi havia cares noves entre els paradistes. Era el cas de L’Associació de Mestres Rosa Sensat, on David Pujol i Mar Hurtado atenien els visitants, com si fes anys que hi participaven. «Tot el que envolta la fira aquest diumenge és molt agradable. El temps que fa acompanya molt bé al tipus de públic familiar que ve. També creiem que la fira va molt lligada a nosaltres, ja que s’apropen molts professionals del sector, mestres i bibliotecàries», coincidien amb Patric. Pujol ja havia acudit anteriorment a aquesta diada del conte a Medinyà, però enguany s’han animat, «per expandir-nos professionalment i per donar-nos a conèixer també com a editors de literatura infantil», però també «per atendre totes les preguntes de companys del sector».
«Tota l’organització està formada per voluntaris del poble, hi ha molta implicació…»
També els establiments locals han aprofitat la riuada de gent. La vida de poble s’olorava entre l’enrenou i una arrossada popular que vaticinava l’arribada de l’esperada hora de dinar.
Homenatge a Andersen
Enguany, la Fira del Conte de Medinyà homenatja a l’escriptor Hans Christian Andersen. En el marc del 220è aniversari del seu naixement i del 150è aniversari de la seva mort, el poble el posa com a eix de la seva 15a volta de la terra al sol. «Fa menys de dues dècades no celebràvem res semblant. Uns quants veïns del poble volien que aquest es fes més conegut, i un d’ells va tenir una idea: ja que Andersen va passar per aquí, podem fer una fira del conte», explica Batllori. «L’escriptor menciona Medinyà en la seva obra, no necessitàvem més raons per començar una fira ben petita… i que no para de créixer», ha conclòs.
