Art
Els artistes catalans al Nova York de finals dels 80, retratats per Joan Casellas s'exhibiran a la Fundació Miró
L'exposició s'inaugurarà l'11 d'octubre dins el context de celebració dels cinquanta anys de l'obertura d'aquest centre d'art a Barcelona
Cristina Vilà Bartis
Quan Joan Casellas (Teià, 1960), artista especialitzat en l’art d’acció que viu a les Escaules (Boadella d'Empordà) des de fa anys, va realitzar una estada de cinc anys a Nova York, entre el 1986 i 1991, per aquelles casualitats de la vida va estar-se quatre mesos al primer loft que va tenir Antoni Muntadas a la ciutat, al 228 de West Broadway, el mateix que va compartir amb Antoni Miralda durant nou anys. Li va llogar el també artista Bob Smith que havia marxat uns mesos al Marroc. «Sovint trobo gent que em diu: he estat a casa teva», justifica Muntadas a Casellas quan aquest li ho explica unes hores abans de la inauguració de l’exposició Sadomasoqués. Quan Antoni Muntadas no és a Nova York lloga la casa perquè els impostos a la gran ciutat estan «impossibles». Assegura que no té res a veure aquella ciutat cosmopolita que ell va conèixer als setanta amb l’actual: «La generositat que hi havia entre artistes ja no existeix, cadascú va a la seva».
Joan Casellas admet que als anys vuitanta, quan començava a aflorar la imatge d’artista estrella, ja s’intuïa un canvi. Ell, però, encara va tenir sort perquè va arribar a Nova York amb una llista de telèfons d’artistes facilitada per Robert Llimós, una mena d’àncora on agafar-se durant els primers temps. Justament, d’aquell període a Nova York, aquest novembre rescata una sèrie de retrats de les seves amistats que s’exposaran a la Fundació Joan Miró en una exposició que ha batejat com Alguns catalans americans i a l’inrevés. Fa un temps va exposar-ne una cinquantena en una mostra «molt personal» que li va servir per recordar aquella època. Martina Millà, responsable d’exposicions de la Fundació, va conèixer la iniciativa i li va interessar perquè encaixava bé amb l’exposició Miró i els Estats Units, comissariada per Marko Daniel, Matthew Gale i Dolors Rodríguez Roig per part de la Fundació Joan Miró, en col·laboració amb Elsa Smithgall per part de The Phillips Collection, que el pròxim 10 d’octubre inaugurarà el centre amb motiu dels cinquanta anys de l'obertura d'aquest espai d'art. En el cas de Joan Casellas, aquest plantejarà una exposició a la zona del vestíbul en forma d’instal·lació, la qual cosa el satisfà molt perquè el transporta a la primera mostra que va fer a Barcelona a l’Espai 10 l’any 1979. «És una mica com un bucle», admet amb un mig somriure. La mostra s'inaugurarà l'11 d'octubre i es podrà veure fins al 15 de febrer. Això va de primeres vegades perquè, confessa, Sadomasoqués és la primera exposició que fa a Cadaqués. «Ja tocava», conclou Casellas amb absoluta satisfacció.
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- La DGT alerta: aquestes vuit noves normes per a ciclistes i motoristes ja estan en vigor
- Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
- Un front de tempestes fortes escombra Catalunya i deixa un rècord de 7,8 litres en un minut a la Quar, al Berguedà