Entrevista | Jordi González Periodista i presentador de televisió
Jordi González: «Després de la malaltia, si faig alguna cosa és perquè em surt del cor»
El veterà presentador català prendrà les regnes de «Col·lapse» a partir del dissabte 27 de setembre a TV3, després de passar gairebé tres mesos en coma induït
Marisa de Dios
Primer de tot, com es troba?
Eufòric. Vaig començar l’any molt malament, amb una malaltia que gairebé acaba amb mi, però per sort la vaig poder superar i m’he recuperat al cent per cent. Quan estava en la fase final de recuperació, em van cridar de La Manchester, la productora de Col·lapse, i em van preguntar si em faria gràcia fer-me càrrec del programa. Per descomptat, vaig dir que sí. Després d’aquesta malaltia m’havia plantejat fins i tot deixar de treballar. És tan fàcil morir-se que vaig pensar que havia d’aprofitar tot el que havia treballat per a anar als països que no havia visitat i fer tot el que no havia fet. Però clar, fer un programa setmanal en TV3...
Era un caramel.
Sí, perquè a més em confiaven la direcció del programa, que per a mi és molt important. En els últims 25 anys he estat dirigit per professionals excel·lents, uns altres no tant, i res depenia de mi. Tornar a ser el responsable del que sali en pantalla em fa il·lusió.
Què ha descobert de vostè mateix que no coneixia per culpa d’aquesta malaltia tan greu que va patir?
T’adones de sobte que canvien les prioritats, que has de dir que no quan és que no, que no has de fer el que no et ve de gust. Ha estat una gran lliçó per a mi. Ja no necessito quedar bé amb ningú o dissimular. Si faig alguna cosa és perquè em surt del cor. Si no m’agrada ho declino amb tota l’educació.
En la presentació de la temporada de TV3 va dir que amb Col·lapse torna a fer televisió de qualitat. Sent que no l’ha fet els últims anys?
Els últims anys he fet televisió de qualitat. Anar a 9.000 quilòmetres de casa, a una illa d’Hondures, a conviure amb 16 persones i que no es matin té molt mèrit. Fer un programa així és molt sofisticat tècnicament i això significa qualitat. Si no tens bons professionals això no tira endavant. Però també és qualitat una entrevista pausada i reflexiva, escoltar el que et diu el convidat, ser honest en les preguntes i reaccionar a partir de les respostes. Tot això ho dic perquè en aquests programes de gran pressupost que es fan en les cadenes estatals tot està molt pautat, molt mil·limetrat, i té molt mèrit.
No hi ha espai per a improvisar.
Això resta espontaneïtat. No veracitat, perquè tots els realities que he fet han estat cent per cent reals, no hi havia parany, però el presentador està molt condicionat per: d’aquí a tres minuts ens anem a publicitat. A Col·lapse, en ser responsable dels continguts, em sento més còmode.
El programa seguirà la mateixa línia que amb Ricard Ustrell?
Ustrell feia un programa reposat i jo crec que ara ens sortirà més picat. Les coses importants es diuen sempre en els primers cinc minuts d’una entrevista o un debat, i després s’ha d’anar més a l’essència. Col·lapse és líder d’audiència, té l’Ondas, així que és clar que és un bon programa, però crec que al plat principal se li pot afegir una guarnició, més continguts. I això també enllaça amb una cosa molt important, que és que la televisió ens ha demanat 30 minuts més de programa. Això ens permet provar amb seccions i col·laboradors i que, si funcionen, es quedin.
Que sigui el programa líder dels dissabtes a la nit és una pressió afegida?
Si comences un programa de zero, no saps si a final de mes encara el podràs estar fent o no. En canvi, si comences un que ja està consolidat, tens l’avantatge que la gent ho coneix. El que has de procurar és que la gent que ho veia no es vagi. És millor començar un programa de zero? Va haver-hi èpoques de la meva vida que sí. Ara, tal vegada perquè m’ho prenc amb més calma, em ve de gust la proposta de fer un format que ja existeix, i procurar cuidar-lo, acaronar-lo, perquè creixi.
Quin és el seu gran repte al capdavant de Col·lapse?
Mantenir l’audiència que té i, si podem guanyar algun punt més, millor.
El diputat Agustí Colominas (Junts) va demanar garanties a la CCMA per a assegurar el «pluralisme polític» en el programa, després de l’arribada d’un presentador «de reconegut prestigi però que no és pròxim a les sensibilitats sobiranistes».
En una seu parlamentària i en una democràcia no s’ha d’assenyalar a ningú per la seva manera de pensar. A més, és que jo mai he fet cap declaració en aquest sentit, la gent no sap si soc sobiranista o no.
