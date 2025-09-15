Entrevista | Salvador Casas Busquets Escriptor
Salvador Casas Busquets: «De jove tenia pànic de ser assassinat al carrer Cúndaro»
L’escriptor publica «Ombres al Barri Vell» (Brau Edicions), una novel·la negra ambientada a Girona. Inspirat en els seus records de joventut, Casas converteix el barri vell en escenari d’un crim que desencadena una trama marcada per l’obsessió pel número tres.
Si passés avui, que algú assassina un regidor de l’ajuntament, amb els problemes de les escombraries que arrosseguen, la llista de sospitosos seria més llarga?
No ho havia pensat! Segurament hi hauria més sospitosos!(riu)
No obstant, a la novel·la els problemes són altres.
La novel·la l’havia escrit feia quinze anys. I sí, els problemes eren altres. El principal és que la policia pensa que el crim pot ser obra d´un assassí en sèrie.
Es nota que te un coneixement profund del Barri Vell de Girona.
Sóc de Santa Coloma de Farners. Quan tenia catorze anys els meus pares em van apuntar a l’Acadèmia Coquard, al costat de la Catedral. Per agafar l’autobús a Santa Coloma, havia de baixar per força pel Barri Vell de Girona. De jove tenia pànic de ser assassinat al carrer del Cúndaro. Aleshores, als 60, era un carrer silenciós i fosc.
I tot aquest escenari li queda al cap des d'aquell temps.
Per això l’he fet servir com a escenari per liquidar un dels meus personatges. Un altre dels meus records va ser que em van operar a clínica de Girona quan era petit. Aleshores anava molt a la ciutat. El meu record, no és real, és que sempre plovia. I carrer del Cúndaro és un túnel amb unes escalinates i un tros cobert, el refugi perfecte.
Què sent avui dia quan passa i ho veu ple de turistes?
Si és bo per a la ciutat, ja va bé. Tots estem pendents d’una gentrificació i que sentim una certa sensació d’invasió. A mi no em molesta. Estic content que hi hagi turistes de tot el món.
El títol del primer capítol és una ciutat petita i delicada. És així, Girona?
Hi ha una obra que porta el títol de ciutat petita i delicada referint-se a Girona, i és de l´escriptor gironi Jaume Ministral. Crec que és una de les millors obres que s’ha fet sobre la ciutat. Vaig posar aquest títol al primer capítol perquè és una mena de petit homenatge. Van passar coses abans de la guerra i després que la transformen. Continua sent petita. Delicada, cada cop menys, potser.
«He fet un petit homenatge a l’escriptor gironí Jaume Ministral en el primer capítol de la novel·la»
Però el Barri Vell no perd el seu encant...
El Barri Vell és el barri mític de Girona. Penso que és uns dels millors llocs per viure-hi, malgrat la seva incomoditat. És sector més atractiu de Girona i la part més bonica és el Passeig de la Muralla.
Fa esment als diaris locals, com el Diari de Girona.
No volia fer malbé la meva relació amb el Punt Avui ni amb Diari de Girona, per això m’he inventat un tercer diari, El Día, que deixa molt malament la policia en tot el que fa.
Girona s´acabarà convertint en una ciutat literària, escenari d´altres novel·les?
Espero que sí. No hi ha gaires novel·les o històries que passin al nucli antic de Girona. Ja m’agradaria que es convertís en una ciutat literària, cinematogràfica, i si alguna productora vol aprofitar-me i comprar-me la novel·la, doncs estaré molt content.
Hi ha certa obsessió a la història pel número 3?
El número tres té la seva menció a tota la novel·la. És la xifra que escriu un personatge abans de morir, perquè puguin identificar el seu assassí. A la meva Girona hi ha tres diaris, i hi ha tres crims. Hi ha fins i tot una persona que té tres dits. Si és una obsessió, ha estat culpa del subconscient. Així és escriure.
