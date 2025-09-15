Novetat
Estopa estrenarà una cançó amb The Tyets al piromusical de la Mercè 2025
David i José Muñoz anuncien que és una rumba catalana «molt canyera» que es diu ‘Camila’
Judith Cutrona
Estopa aprofitarà l’ocasió de firmar la banda sonora del piromusical de la Mercè 2025 per estrenar una cançó. Com ja va fer Rosalía l’any passat, els germans David i Jose Muñoz, publicaran una rumba catalana «molt canyera» en català amb The Tyets. Es diu ‘Camila’. Ho han anunciat ells mateixos en la roda de premsa de la presentació del programa de les festes, que començaran el proper dimecres 23 de setembre i s’allargaran fins diumenge 28 de setembre, amb el colofó del piromusical a l’avinguda de la Reina Maria Cristina.
«Ens han dit que no fem espòiler». És el primer que han dit els germans Muñoz, però ha sigut una cosa que els ha costat complir perquè han acabat revelant que, entre les cançons de la seva vida que conformen la selecció musical per a l’espectacle, està Extremoduro –obrirà el piromusical–, Los Chichos i Albert Pla. «Veurem com són les cançons de la nostra vida, que segur que són les cançons de molta gent, no només les nostres», ha explicat el Jose. «És música ‘pureta’, ja us ho dic», ha reconegut el David entre rialles.
Tots dos han explicat que han tingut l’oportunitat de muntar la selecció musical conforme amb la pirotècnia de manera «molt meticulosa». «Li hem dedicat temps i molt afecte. Hem agafat trossos de cada cançó, hem meditat… Hem fet de ‘dj’», han explicat. Seran 30 minuts entre els quals es colarà la nova cançó amb The Tyets, amb qui els germans Muñoz se senten identificats per la música que compon el grup de Mataró i han mostrat el seu orgull per haver-se ajuntat per compondre un nou tema junts i poder presentar-lo al piromusical.
Atès el context actual de múltiples pronunciaments sobre la guerra a Gaza, Estopa no ha introduït cap cançó que denunciï o parli explícitament sobre això, tot i que s’han posicionat públicament en contra el genocidi. «No hem posat cap cançó referent perquè quan ens van proposar el piromusical vam pensar en les cançons de la nostra vida», han explicat admetent les «moltes discussions» per escollir les cançons. «Totes les cançons que hem posat parlen de pau. Tots els grups que ens agraden són al costat bo de la història», ha conclòs David.
