Oriol Pla, Guy Nader i Maria Campos i La Calòrica, a Olot
La programació de tardor també inclou dos espectacles de circ contemporani i els concerts de la GIO i Judit Neddermann
Oriol Pla, La Calòrica, Judit Neddermann i Guy Nader i Maria Campos seran alguns dels artistes que passaran durant la temporada de tardor per Olot.
En l’apartat teatral, el Teatre Principal d’Olot acollirà alguns dels títols més destacats de la darrera temporada, com Gola, el nou espectacle d’Oriol Pla després de Travy; La brama del cèrvol, de La Calòrica o la proposta de dansa de gran format Natural order of things, amb què Guy Nader i Maria Campos van guanyar tres premis Max: millor coreografia i millor intèrpret masculí i femení de dansa.
També passaran per Olot el coreògraf kenyà Fernando Anduang’a amb Tradicional future, dos espectacles de circ contemporani per a tots els públics -Ça-Turne de Non Sin Tri i Xai Específic #1: El Bosc de CPCG/Aram Pou- i dos més del LAP, Sí sí sí i Cau dels Ponten Pie.
Pels més petits, torna el festival ElPetit, amb dues propostes per a infants de menys de cinc anys, i Dins el cor del món, d’Engruna Teatre.
La programació musical d’Olot Cultura inclourà les actuacions de Judit Neddermann, Marta Rius i Míriam Ferrer, i dintre el cicle Jazz Olot, Eddie Mejía i l’olotina Carla Gonzàlez Ferrer presentant el seu primer treball guanyador dels Premis Enderrock 2024. El concert de Nadal anirà a càrrec de la GIO Symphonia i també es podrà gaudir d’un concert de música catalana amb la Banda de Música de Sabadell.
Olot Cultura, aquesta tardor, també se suma al nou festival de poesia, Magmàtica, programant quatre espectacles en el marc de la seva programació: Quallat i en coàguls amb Josep Pedrals i Roger Conesa, Manual per a éssers vius de La Mula; On tornar? amb David Caño i Mauri, i Palpar, provar, intentar de Maria Sevilla, Anna Pantinat i Carlos Martorell.
Les entrades per al públic general es posen a la venda el 19 de setembre.
