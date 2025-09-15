Quim Español publica 'Virgil', una novel·la que explora la fragilitat moral i els conflictes ètics
Amb el conflicte d'Ucraïna i Rússia de fons, el llibre posa el focus en la vida d'un metge pacifista
L'escriptor Quim Español (Girona, 1945) ha publicat 'Virgil' (Edicions de 1984), una novel·la basada en fets reals sobre un metge pacifista que viu una odissea física i un trasbals psíquic derivat del conflicte d'Ucraïna i Rússia. La narració sorgeix de les històries reals que li van explicar diverses refugiades a l'autor, les quals l'han portat a reflexionar sobre la fragilitat moral, els conflictes ètics i altres sentiments contradictoris com l'odi, el sacrifici, la revenja o la pietat. En una entrevista a l'ACN, Español reconeix que es tracta del llibre "més dur" que ha escrit fins al moment. "La guerra no només destrueix físicament, matant persones, sinó que les que queden vives fins a cert punt, també són mortes", lamenta.
La nova proposta de l'arquitecte i escriptor Quim Español porta el títol el nom del seu protagonista, en Virgil Nóvak, un cirurgià molt competent i també un pacifista radical. Tot i estar jubilat, es veu obligat a tornar a treballar en un hospital militar, on cura soldats malalts i ferits. Aquest personatge és també el marit d'una dona que Español va conèixer a la vida real.
"Vaig arribar a la història el 2022, quan vaig conèixer a una família de refugiades ucraïneses en el marc d'una manifestació contra la invasió d'Ucraïna aquí a Barcelona, a plaça Sant Jaume", recorda. Van ser aquestes testimonis qui van explicar a l'autor "històries terribles de la guerra", moltes de les quals havien patit directament les seves famílies.
En aquest sentit, si bé hi ha parts més literàries, la majoria d'elles són "reals". Español reconeix que es tracta d'un llibre "dur" amb un "ritme molt alt" que no deixa "respirar", un ambient que ell buscava. "El que interessa més és la tragèdia moral, més que no pas les batalles de la guerra o bé qui guanya i qui perd", sosté.
L'autor també defensa que la novel·la és un bon espai per donar espai a aquest tipus de reflexions, "encaixar coses dispars, però també suggerir al mateix lector que les coses són més complicades del que semblen". "Saber què senten i com actuen les persones que han patit unes circumstàncies tan extremes", detalla.
El pensament rus
Coincidint amb la publicació del llibre, Español ha aprofitat per fer "una capbussada" en els antecedents i també en la situació actual de la guerra que encara dura a hores d'ara. "Cito alguns personatges importants, intel·lectuals, que han influït en el pensament del Kremlin", relata, "per mirar d'entendre les motivacions de la invasió". Tot i això, admet que aquesta "ànima russa" el continua sorprenent. "No només la del Kremlin, sinó també la quantitat de gent que li dona suport", reconeix.
En aquest sentit, recorda que les coses poden no ser "blanques o negres", però sí que subratlla la importància d'una tradició de "llibertat, fraternitat i igualtat" que no hi ha en alguns països. Finalment, pel que fa al llenguatge, defensa que es tracta d'un dels aspectes als quals dona més importància. "Per mi és clau", opina, "vestir la novel·la és una cosa, però després cal trobar les expressions més adequades per fer volar la imaginació verbal".
