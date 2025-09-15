Entrevista | Vanessa Springora Escriptora
Vanessa Springora: «Tots podem convertir-nos en genocides o violadors»
L’aclamada autora del supervendes El consentiment indaga en els secrets familiars en El nom del pare, una pertorbadora recerca sobre el seu pare absent i el seu avi txec, un personatge tant entranyable com pervers.
Leticia Blanco
El llibre arrenca amb una frase que li va dir el seu pare després d’escriure El consentiment: «Has trigat molt a venjar-te».
Jo tenia la impressió de desenterrar aquesta història per a mi era important. En totes les famílies s’amaguen secrets. Com més s’amaguen les veritats, més lluiten aquestes per sortir d’un mode o un altre, i això més destrueix a les persones. La meva intenció era acabar amb aquest cercle viciós en la meva família que donava lloc a neurosi i a fracassos, perquè al final, en molts aspectes, la vida del meu pare va ser un fracàs: un fracàs laboral, sentimental, familiar i fins i tot social. Va morir pràcticament en la indigència. Jo tenia una set de veritat, de descobrir tot el que se m’havia ocultat.
Malgrat tot, intenta entendre’l?
El reivindico d’alguna forma. El descric com un pocavergonya, algú que no es preocupava per mi, un mal pare, un pare absent, al cap i a la fi. Però a mesura que avançava en la recerca vaig descobrir que la incapacitat del meu pare de ser-ho perquè ell tampoc coneixia al seu. El seu pare li va mentir durant tota la seva vida. El meu pare també va ser una víctima perquè abans de ser el meu pare, ell va ser fill, i degué ser molt difícil ser fill del seu pare.
El meu pare també va ser una víctima perquè abans de ser el meu pare, ell va ser fill, i degué ser molt difícil ser fill del seu pare
La història que descobreix sobre el seu avi, al qual tots prenien per un pobre refugiat txec, és molt dura. Alhora, va deixar pistes com la foto de Hitler perquè no fos del tot impossible reconstruir el seu passat. Com va viure descobrir aquesta faceta tan fosca d’un avi entranyable i afectuós?
L’ambivalència és aquí. Em pregunto per què el meu avi, que tant es va esforçar per desfer-se de la seva identitat passada fins al punt de crear-se un nom fals, no obstant això, va conservar durant tota la seva vida aquestes fotografies que són proves totalment incriminatòries. Per què no destruir-les? Va invertir moltíssima energia a refer la seva vida, a desaparèixer dels tribunals de depuració i a escapar dels serveis secrets que sens dubte van indagar en el seu parador. Em pregunto si una part d’ell volia que se sabés la veritat. Per a mi hi ha alguna cosa de pervers en el fet de conservar aquestes fotos.
Creu que va continuar abraçant la ideologia nazi en secret?
Em pregunto si tal vegada per al meu avi aquestes fotografies eren, d’una banda, un record de joventut, d’alguna cosa que el va entusiasmar. O si per l’altre, ell va entonar un mea culpa, va fer un examen de consciència i va decidir deixar-nos un rastre accessible a la família. Hi ha una mica de fetitxisme en el fet de conservar les imatges. No puc més que especular. La meva opinió personal és que una mica d’orgull sí que hi havia en el fet que conservés aquestes fotos, perquè si a ell l’haguessin reclutat a la força, sens dubte les hauria cremat. Com més temps passa, més crec que ell s’aferrava a aquesta època de la seva vida, a una època en la qual, sobretot després dels judicis de Nuremberg, la història escrita pels vencedors, se li impedia expressar la seva ideologia.
La història de l’extermini organitzat i els camps de concentració és molt coneguda, però no ho és tant la dels milions de jueus que van morir afusellats per ciutadans corrents.
En la generació dels nostres avis va haver-hi molts assassins ordinaris que mai van ser jutjats ni condemnats pel mer fet que eren massa. Estem parlant de milions de persones. Igual que va succeir a Espanya amb el pacte de l’oblit. Sí que es va jutjar als grans responsables del genocidi, però mai es va perseguir la gent que també es va convertir en genocida perquè seguien ordres o per mer conformisme. Aquesta gent va continuar amb la seva vida i es van convertir en els nostres pares, en els nostres avis, en els nostres éssers estimats. M’interessa molt aquesta zona grisa del meu avi, a qui jo recordo com un home molt afectuós amb els seus nets, molt enamorat de la seva esposa, el pare, espòs, avi perfecte, sobre qui pesava aquesta història de valentia per haver emigrat, i alhora tenir aquestes proves a la mà que va tenir el dit en el gallet.
En la generació dels nostres avis va haver-hi molts assassins ordinaris que mai van ser jutjats ni condemnats pel mer fet que eren massa. Estem parlant de milions de persones. Igual que va succeir a Espanya amb el pacte de l’oblit
Pot saber amb exactitud què va fer durant la guerra?
No, però sí que sé amb certesa que va estar del costat dels assassins, que va formar part d’aquests batallons que sobretot a Europa de l’Est, a Ucraïna i a Polònia, van contribuir a la Shoa. I aquesta persona és exactament la mateixa: algú a qui jo recordo amb tendresa i afecte i algú que va ser un assassí o un còmplice, a més de forma voluntària, perquè quan el meu avi es va afiliar al partit nazi quan encara no era obligatori fer-ho.
Com es digereix una ambivalència tan terrorífica?
És una cosa que també es va veure molt clar en el judici contra els violadors de Gisèle Pélicot, en el qual es va condemnar a una cinquantena d’homes que eren tots pares de família, homes maquíssims, que li portaven la compra a una àvia. Ens convé molt el relat que són només alguns homes els que encarnen el mal, alguns bojos com Hitler o Himmler. Però la realitat, la banalitat del mal de la qual parlava Hannah Arendt, va molt més enllà. Tots podem convertir-nos en genocides o violadors.
Com es planta cara a aquesta possibilitat?
Cal plantar cara al fet que un pugui consentir, i aquí està una altra vegada la qüestió del consentiment, a aquesta obediència cega, a seguir a una jerarquia, a obeir ordres sense un judici crític a qui les dona. És el mateix mecanisme que succeeix en una violació, sobretot en una violació col·lectiva. Crec que estan molt vinculades les violències sexuals amb les violències polítiques.
El meu avi és algú a qui jo recordo amb tendresa i afecte i algú que va ser un assassí o un còmplice, a més de forma voluntària, perquè es va afiliar al partit nazi quan encara no era obligatori fer-ho
És una reflexió que podria fer-se en totes les famílies?
Cal deixar-se de les lògiques de protecció. Al cap i a la fi, la meva àvia va ser còmplice del meu avi. Ella sabia perfectament el que havia fet, sabia d’on venia, i, no obstant això, va guardar silenci amb la intenció de protegir els seus fills, convençuda que els doldria massa saber que el seu pare havia estat nazi. Això és un error. Cal trencar el silenci perquè al final aquest silenci va acabar destruint al meu avi i al meu pare. Hem de buscar una altra manera de fer el que ho dic arqueologia familiar.
En el llibre confessa el temor que comparteixen moltes mares que els seus fills acabin sent cridats per a anar al front.
Des que vaig començar a escriure el llibre, l’amenaça de la guerra ha anat en augment. És una cosa que em fa patir molt pel meu marit, pel meu fill i per les societats europees en general. Un conflicte a escala internacional no sols seria desastrós, sinó que suposaria un fracàs de la civilització i de les lliçons de la Segona Guerra Mundial. A propòsit de la masculinitat, moltes lectores d’El consentiment em van tirar en cara que en aquest llibre tots els personatges fossin homes.
De debò?
Crec que interessar-nos per la masculinitat és un tema eminentment feminista. Igual que detectar en nosaltres mateixes la violència que projectem en els nostres fills homes. Com es transmet aquesta violència com a consubstancial al gènere masculí quan es posa en mans de nens espases i fletxes de joguina. És una construcció social, una violència històrica. El descobriment que vaig fer en investigar sobre el meu avi és que, al final, el patriarcat també els pesa molt als homes. I que per poc que els agradi a moltes feministes escoltar-ho, també és molt difícil ser un home. Segurament la violència que els homes exerceixen sobre dones i sobre la infància, al final és una violència repercutida respecte a la qual la nació exerceix sobre els homes.
