Un Bertrana per a l'àvia Rosita, la dona "extraordinàriament normal" que va pujar Pep Prieto
Els Premis Literaris de Girona salden un deute personal i un de col·lectiu: el de Prieto amb la seva àvia i el de la literatura catalana amb una generació d'autores marcada per la guerra, rescatada per Ramon Solsona
Laia Llobera guanya el guardó de poesia, Marta Minguella el de novel·la juvenil i Eusebi Ayensa l'Aurora Bertrana per la traducció de la poesia completa de Kavafis
«A la meva àvia li devia una novel·la, li devia parlar d’ella obertament, però fer-ho volia dir parlar de mi i això costa. Al final ha sortit un retret: ‘per què coi et vas haver de morir?’», assegura el periodista i escriptor gironí Pep Prieto sobre Rosita, la novel·la de ficció amb pinzellades autobiogràfiques amb què s’ha programat guanyador del 58è premi Prudenci Bertrana, dotat amb 30.000 euros. La Rosita del títol fa referència a la seva àvia, pal de paller d’una família desestructurada, però també a la del petit Josep Maria, un nen criat a la Girona dels 80, refugiat a cals avis de la violència paterna. La imaginació infantil i les pel·lícules que el porten a pensar que l’àvia Rosita és, en realitat, una bruixa.
I és que la darrera collita dels Premis Literaris de Girona salda dos deutes: un de personal, el de Prieto amb la seva àvia, i un de col·lectiu, el que té la literatura catalana amb tota una generació de dones novel·listes que van caure en l’oblit per la guerra i la dictadura, rescatades ara per l’escriptor Ramon Solsona a Dones migpartides, l’assaig guanyador del Carles Rahola. A més, Laia Llobera s’ha endut el Miquel de Palol de poesia per Saur i Marta Minguella el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per Assassinat a Highburn. A banda dels quatre títols premiats, que arriben aquest dimecres a les llibreries, aquest dimarts s'han conegut els tres que faltaven en una cerimònia a l’Auditori de Girona marcada pel record als aiguats de València i l’impacte que van tenir també en el sector editorial valencià. Eusebi Ayensa s'ha alçat vencedor del premi Aurora Bertrana per la traducció de la Poesia Completa de Kavafis; Maria Jaume i Fades del premi Cerverí a la millor lletra de cançó per Mon cherie go home i Laia Bonjoch i Sergi Purcet del Lletra per a projectes digitals amb Lecturistes.
Elogi de l’àvia Rosita o arqueologia sentimental d’una persona normal
Ara que frega la cinquantena i que fa vint-i-cinc anys que la seva àvia va morir, Pep Prieto fa balanç a Rosita, la novel·la guanyadora del Prudenci Bertrana. En un to «més emocional» i un «llenguatge més depurat» de les seves vuit novel·les anteriors, que eren thrillers carregats d’humor negre, ha escrit la seva novel·la «més emotiva» -«no volia fer un llibre frívol», remarca-, per «comprendre dols i ajornaments emocionals» que han marcat la seva vida. «He canviat de registre per explorar racons de la meva intimitat, tot allò que no vaig saber fer quan era petit», explica Prieto, que considera que hi ha «alguna cosa màgica» en fer «una biografia de persones normals».
El procés d’escriptura ha sigut «molt dolorós», assenyala, però li ha servit per «ressuscitar literàriament» la dona que el va pujar, a ell i a la seva germana. «Vaig conèixer molt bé l’àvia, però no la dona que s’amagava rere el càrrec, una dona extraordinàriament normal que va ser figura salvadora», assegura l’autor, col·laborador des de fa anys de Diari de Girona.
Si bé Rosita ja havia aparegut en algunes de les seves novel·les anteriors, afirma que «li devia» una novel·la a la persona que el va «salvar» i el va fer ser com és, un boig de la ficció: «em va fer de mare i em va fer un ésser funcional i creatiu, perquè em va estimular a escriure i em va descobrir el cinema».
Així, assegura, Rosita li ha servit per entendre qui és «creativament», i per això està farcit de les referències cinematogràfiques de la seva infància.
La grisa Girona dels anys 80 és l’altre gran eix de la novel·la, una ciutat «ara molt idealitzada», però «més hostil» que l’actual, amb «un punt de foscor que la feia profundament literària». «Era una ciutat que intentava ser el que és ara, mentre hi vivíem no la valoràvem, però era molt viva i real, i va marcar la nostra manera de ser», diu Prieto. En aquest sentit, afirma que ara troba a faltar la Girona que «et desafiava», perquè a la d’ara li falta identitat, «s’ha envernissat massa».
La novel·la arriba avui a les llibreries amb Columna, amb una magnífica fotografia en blanc i negre a la coberta: la signa l’avi de Prieto, Josep Mir, i les que hi apareixen són l’àvia i la mare de l’autor, travessant un pont.
Una lleva de narradores escapçada per la guerra
A Dones migpartides. Trenta narradores entre la il·lusió republicana, la derrota i el redreçament, l’assaig que ha valgut el 46è premi Carles Rahola a Ramon Solsona hi surten Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Anna Murià, però també Elvira Augusta Lewi, Maria Dolors Orriols o Maria Verger. L’escriptor, que ja va guanyar el Prudenci Bertrana l’any 1994 amb la novel·la Les hores detingudes, s’ha endut el guardó, dotat amb 6.000 euros, per una mirada renovada a una lleva de narradores travessada per la guerra: dones nascudes entre el final del segle XIX i 1925, algunes encara molt conegudes i d’altres que van caure en l’oblit tot i haver sigut novel·listes de prestigi i haver venut un bon grapat d’exemplars. Primer van topar amb les dificultats d’un sistema literari eminentment masculí, després amb el sotrac de la guerra i, finalment, amb el silenci imposat pel franquisme.
El que va començar com una sèrie d’articles ha acabat en un volum, editat per Pòrtic, amb trenta-una autores. De cadascuna se n’esmenta, com a mínim, una novel·la i hi ha un breu apunt biogràfic.
«Tota la societat va quedar migpartida, perquè la guerra i la dictadura van trencar-ho tot, però el càstig en les dones va ser evidentíssim», recorda Solsona, que lloa especialment la generació que va ser capaç d’escriure a partir de la postguerra. «No s’havien format en català, van trobar primer la dificultat per escriure en la seva llengua i després per publicar i iniciar una mínima carrera en un panorama literari totalment destruït», apunta.
Reivindicació del «tresor» de l’Occitània medieval
La poeta Laia Llobera ha transformat la fascinació que sent per l’Occitània del segle XII en Saur, el poemari que s’ha alçat amb el 48è premi Miquel de Palol de poesia, que té una dotació de 6.000 euros. Inspirada per la lectura de Simone Weil, l’autora va recórrer durant dos estius tots els comtats occitans, una experiència que l’ha motivat per escriure sobre un temps i un moment de la història que defineix com «un gran polvorí», i al mateix temps, un «tresor», d’aquí el «saur» del títol, que fa referència al color daurat fosc.
A l’obra, publicada per Proa, planteja «un viatge en el temps» per aquella època, en el qual Catalunya enfonsa les seves arrels i l’univers espiritual.El món dels trobadors, l’espiritualitat dels monestirs i els bons homes s’escolen en uns versos que parlen de l’eternitat, l’amor o els ancestres.
Un «thriller» que és també una «oda als inadaptats»
El debut literari de Marta Minguella, docent d’anglès en un institut de secundària, s’ha emportat el 40è premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil, dotat amb 6.000 euros. Assassinat a Highburn (Fanbooks) és, segons l’autora, alhora un thriller i «una oda als inadaptats».
L’espurna del llibre va ser la imatge d’un castell a Irlanda, un enigmàtic edifici «on podria passar qualsevol cosa». La novel·la arrenca justament amb la trobada d’una gran empresa en aquest castell, quan un dels socis principals de la companyia cau per la finestra. Tothom creu que ha estat un accident, excepte una adolescent amb dificultats per relacionar-se, la Freya.
«A més del crim, volia mostrar com una situació extrema acaba afectant tota una comunitat», explica Minguella.
Vuit anys dedicats a desxifrar tota la poesia de Kavafis
La magna traducció de la Poesia completa de Kontantinos P. Kavafis, l’ambiciós projecte de l’hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa, ha estat mereixedor del quart premi Aurora Bertrana de traducció. L’empordanès ha dedicat vuit anys a adaptar al català tota l’obra poètica del gran poeta grec, tant els poemes canònics com els versos que restaven tancats a l’arxiu Kavafis d’Atenes. Ayensa, que es defineix a si mateix com «un filòleg tradueix», s’ha encarregat de la traducció i també de la contextualització d’uns versos, a través de les diferents versions que se’n conservaven a l’arxiu, que parlen d’erotisme i temes tan actuals com el qüestionament de la pena de mort o el transfuguisme polític. «Deia de si mateix que era un poeta ultramodern, un poeta de les generacions futures», recorda l’especialista.
«A mi Kavafis m’ha donat plaer i consol», assevera l’antic director de l’Institut Cervantes d’Atenes, que es considera «una baula més» de la cadena que ha fet que sigui un autor molt conegut a Catalunya, com Carles Riba i Lluís Llach.
Editada en dos volums per l’editorial Flâneur, la traducció d’Ayensa està exhaurida i Proa la reeditarà l’any vinent en un sol tom. A més, Ayensa també n’està preparant una edició en grec per a Grècia.
El premi, dotat amb 6.000 euros, ha sortit d’entre els més de 700 títols traduïts l’any passat al català.
Difondre iniciatives literàries més enllà de Barcelona
Laia Bonjoch i Sergi Purcet (@elsbookhunters) s’han endut el 25è premi Lletra de projectes digitals per Lecturistes, una iniciativa per donar visibilitat a biblioteques i llibreries més enllà de Barcelona. El guardó, dotat amb 4.000 euros i una residència digital, es traduirà en deu entrevistes al pòdcast Llibres i punt!
«Autotune» contra la massificació turística
Mon cherie go home, el tema que ha unit la cantant Maria Jaume i el trio Fades per cantar contra la massificació turística, s’ha endut el 31è premi Cerverí a la millor lletra de cançó. Jaume destaca que la «música política es pot fer des d’un lloc distès». En aquest cas, l’ «autotune» i el pop serveixen per denunciar com el turisme «fereix» la identitat de Mallorca.
