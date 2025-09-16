El film gironí "Quan un riu esdevé el mar" de Pere Vilà competirà a la Seminci de Valladolid
La pel·lícula del cineasta gironí s’afegeix a altres produccions catalanes i internacionals amb noms com Judith Colell, Isabel Coixet, Lav Díaz o Luc i Jean-Pierre Dardenne
Després de guanyar un Crystal Globe a la millor actuació pel paper d’Àlex Brendemühl al festival de Karlovy Vary de la República Txeca, el film Quan un riu esdevé el mar del cineasta gironí Pere Vilà Barceló competirà per l’Espiga d’Or a la 70a Seminci de Valladolid que tindrà lloc entre el 24 d’octubre i l’1 de novembre de 2025.
D’aquesta manera, la pel·lícula del gironí serà una de les seleccionades per competir al festival al costat de noms de gran prestigi internacional com Luc i Jean-Pierre Dardenne, Sergei Loznitsa, Bi Gan, Lav Díaz, Gabriel Mascaro, entre d’altres. De fet, aquest any la programació té un fort accent català, amb títols com Frontera de Judith Colell, Tres adioses d’Isabel Coixet o L’Olivia i el terratrèmol invisible d’Irene Iborra Rizo.
El llargmetratge de Vilà reflexiona al voltant de la violència masclista i transcorre en escenaris tan monumentals com el jaciment d’Empúries. La protagonista és Gaia (Claud Hernández), una estudiant d’arqueologia a la universitat que ha patit una agressió sexual i no pot pair-ne les posteriors conseqüències emocionals i socials. Fent servir l’arqueologia com a punt de partida, el film reconstrueix com si fos una excavació el procés de Gaia per mirar i desenterrar de dins seu capes de records, pors i silencis mentre intenta continuar endavant. La pel·lícula, que s’ha gestat amb finançament privat i el suport d’institucions gironines com l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i Dipsalut, també compta amb les interpretacions de Brendemühl -guanyador del Crystal Globe-, Laia Marull o Bruna Cusí.
El cineasta es mostra satisfet del recorregut i reconeixement que està tenint el seu film, titllant «d’experiència fantàstica» el seu pas per Karlovy Vary. En aquest sentit, subratlla que el record més viu que té del festival txec és les persones que se li van apropar a donar-li les gràcies i explicar-li que havien viscut emocions similars a les que retrata la pel·lícula. «Sincerament, per això vaig fer la pel·lícula, volia connectar amb la gent que ha viscut situacions similars i que normalment no solien compartir-ho amb ningú», subratlla. El premi rebut al festival, tot i ser d’interpretació, és un «reconeixement col·lectiu», indica Vilà, «per tota la gent que hi ha treballat i que acaba essent un premi a la pel·lícula».
La preestrena del film es farà l’11 de novembre dins el festival Temporada Alta de Girona. Per ara encara no hi ha data d’estrena, però l'objectiu és que arribi als cinemes l'any vinent.
Anar més lluny del cinema
A partir d’aquí, té l’objectiu «d’engrandir aquest camí que ha iniciat la pel·lícula en la mesura del possible», a través d’un projecte educatiu en forma de tallers o activitats a les aules que està treballant amb la creació de diversos documentals amb material que ha acumulat després d’anys de teixir converses amb dones supervivents de violència masclista. Algunes també estan disposades a explicar el seu testimoni, fet que permetria «parlar a fons d’aquesta xacra i seria el millor camí per on podria evolucionar la pel·lícula», assegura el cineasta. «M’agradaria que no es quedés només en una pel·lícula que s’estrena i la gent se n’oblida, sinó que vull oferir cinema i el que no ho és i traspassar aquesta barrera», conclou.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil