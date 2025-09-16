Entrevista | Chenoa Cantant i presentadora
Chenoa: «Les cançons de Sopa de Cabra podrien entrar a ‘OT’ perfectament»
La carrera de Chenoa sempre estarà lligada a OT. Va ser el concurs que la va llançar com a cantant en 2001 i, en el qual fa dos anys, va demostrar que se’n podia sortir bé com a presentadora, una experiència que torna a repetir des d’ahir mateix amb l’estrena de la nova temporada del famós ‘talent xou’.
Marisa de Dios
Fins i tot sent presentadora, costa no involucrar-se emocionalment en OT en haver-ho viscut com a concursant?
Sí, però em deixo portar i no creguis que em freno molt, perquè intento dissociar-me una mica del tema i no puc. Per a mi trepitjar el plató és ja directament entrar a l’aigua, totalment emocional, i em deixo portar. Malgrat tot, crec que també és el millor camí perquè em pugui sentir a gust.
Té algun ritual abans de sortir al plató?
Més que ritual, procuro fer molt d’esport durant la setmana. Em treu molta energia que em sobra i em rebaixa l’estrès una mica. Soc molt d’estirar, perquè em calma. També intento recordar de passar-m’ho bé, que no passa res per equivocar-se, ja que l’error és important perquè sigui realment jo mateixa. La perfecció, fins a un cert punt, és dolenta. Quan vaig fer OT en 2003 vaig sentir massa pressió, però per part meva, perquè em vaig cremar jo sola.
No creu que és impossible tornar a aconseguir la ingenuïtat que van tenir vostè i els seus companys, els concursants del primer OT?
Sí, el primer no es pot repetir. És el bonic que té iniciar alguna cosa que després va ser el que va ser.
Nosaltres no ens assabentàvem de res. Ara són molt joves i molt bons. Canten, toquen el piano, i dius: en quin moment han tingut temps?
Arriben ara els concursants més preparats i saberuts?
Saberuts no. Preparats sí. Són 3.0. Nosaltres no ens assabentàvem de res. Són molt joves i molt bons. Canten, toquen el piano, i dius: en quin moment han tingut temps? Jo és que vaig trigar molt a deixar les nines. Amb 12 anys estava jugant amb la Barbie, i ara estan fent ‘pòdcasts’. Anàvem més lents i teníem una altra ingenuïtat.
Tenien també més por a les càmeres?
No les enteníem gaire. Per a nosaltres eren una cosa molt rara, perquè en la meva època se sentien i es veia quan es giraven.
Orgullosa de com els va tot als nois d’OT 2023?
Clar! Ho estan lluitant molt bé, cadascun buscant el seu estil. I això no és fàcil, s’aconsegueix amb temps. El poquet que he pogut seguir, perquè he estat treballant sense parar.
Què pensa que no tots s’hagin enfocat en la música? Juanjo Bona és a Masterchef celebrity i Martin va protagonitzar Mariliendre.
Igual que he fet jo. Qualsevol via de comunicació, ballant, cantant, actuant, presentant, en la qual et sentis a gust, em sembla una sortida intel·ligent. Escoltar-se a si mateix i saber triar el teu camí, prendre bones decisions, és igual d’important.
Com a mallorquina que parla català, demanarà més cançons en aquesta llengua?
Clar, sempre hi tenen lloc. Jo, per exemple, vaig créixer escoltant Sopa de Cabra. És un tros de grup. Els vaig escoltar per la ràdio l’altre dia i vaig pensar que són cançons que segurament podrien entrar aquí perfectament.
Vostè és una presentadora intergeneracional. La coneixen els pares i els fills.
Si aconsegueixes treballar bé i aprendre dels joves que venen, crec que al final connectes. Jo no m’esforço, simplement els escolto. A vegades ens en fotem molt dels joves dient que són la generació de paper i jo no hi estic gens d’acord, perquè podem aprendre molt d’ells. I una vegada que se senten escoltats, em tracten com algú una mica atemporal (riu).
A Tu cara me suena exerceix de jurat. Si en OT li haguessin proposat aquest paper en comptes de presentadora s’ho hauria pensat més, havent estat concursant?
Sí, moltíssim més. Estimo OT amb tot el meu cor. Però quan jo estava en el programa el nostre jurat canviava cada setmana, així que no podien agafar-li mania a ningú. Era molt més fàcil. Si m’haguessin triat per a una gala, potser sí. Però és molt complicat dir-li coses a algú. Jo sempre seria positiva, mai li diria res per a fer-li mal. Buscaria la manera de dir alguna cosa que no quadra del tot, però que això no treu que sigui ni millor ni pitjor.
La indústria musical no s’ha de preparar. Els que han de fer-ho són els xavals per a poder anar per mil llocs, perquè la indústria musical no és l’únic camí
Els nois d’OT surten del programa amb moltes expectatives. Però la indústria musical està preparada per a rebre a tanta gent de cada nova fornada del programa?
No, però és que la indústria musical no s’ha de preparar. Els que han de fer-ho són els xavals per a poder anar per mil llocs, perquè la indústria musical no és l’únic camí. Ara hi ha petites fàbriques que cadascun es pot anar muntant per anar triomfant. Potser una mica més lent i sense tanta maquinària, però també es pot. Hi ha mil finestres on pots expandir la teva música.
Els concursants d’OT ja van tenir el seu retrobament, però es plantegen repetir o seria difícil per la pèrdua d’Àlex Casademunt?
Seria una mica rar i complicat. Ens faltaria també Toni Cruz, que se n’ha anat fa poquet, i sobretot l’Àlex que per a mi, si no hi és, em faria molt de mal.
Creu que en aquesta edició hi haurà alguna història d’amor?
No concebo OT si no hi ha embolics. Hi han de passar coses, perquè la música és sentiment.
