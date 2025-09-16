Ray Collins'Hot-Club portarà el seu directe explosiu al FestiSurf de Castell d'Aro
Durant aquest cap de setmana el certamen de música surf-rock portarà a Castell d’Aro grups com Supertubos! i Los Retumbes
El festival Festisurf Costa Brava de Castell d’Aro torna un any més per portar aquest cap de setmana els sons de la música surf en un cartell que porta grups com Rall Collins’Hot-Club, Supertubos!, Los Retumbes o Dr. Tritón, aquests últims vinguts des de Mèxic. La programació es dividirà en dos dies a la Sala Font del Ferro del municipi i tots els concerts seran gratuïts. Amb tot, l’organització recomana reservar prèviament l’entrada per les limitacions de l’aforament.
L’estil surf-rock té un caràcter bàsicament instrumental i va nèixer a Califòrnia a la dècada dels 60. Segons indica l’organització en un comunicat, aquest any el cartell fa un repàs de les essències «més genuïnes» de la música surf, sense oblidar els registres perifèrics com el garatge o el swing.
Durant el dissabte passaran per l’escenari Pubilla Hilton (20 h), Dr Tritón (21 h), Los Retumbes (22 h), Supertubos! (23 h) i Rall Collin’s Hot-Club (00 h), aquests últims amb el seu nou treball The Book of the Golden Age, que els assenyala com una de les millors big bands europees del segle. Pel que fa a la programació de la nit del diumenge, hi actuaran Mr. Blond (12 h) i els palafrugellencs 13th Magic Skull (13 h), que tancaran el festival després del seu pas al FestiSurf fa tres anys. El festival destaca la «satisfacció» de tornar a tenir aquest grup, que ha actuat compartint escenari amb gegants com The Fuzztones o Los Coronas, i tenint en compte que «va néixer gairebé al mateix temps» que el certamen.
Durant tot el festival hi haurà amenització amb sessions dels punxadiscos Pubilla Hilton i Mr. Blond.
La iniciativa va néixer de l’Associació Arocinema, que compta amb el suport de l’Ajuntament del municipi. L’objectiu és promoure la cultura underground al territori.
