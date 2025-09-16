Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El «riu invisible» que travessa la Bisbal inspira la nova mostra del Palau de Casavells

L’Alzueta Gallery acull l’exposició «La minipesca de la trucha en el Empordà» de Rubén Rodrigo fins al 26 d’octubre

Una de les obres exposades. / Alzueta Gallery

L’artista Rubén Rodrigo (Salamanca, 1980) presenta a l’Alzueta Gallery del Palau de Casavells una exposició inspirada el «riu invisible» que travessa la Bisbal d’Empordà. La galeria tanca la temporada amb La minipesca de la trucha en el Empordà, una proposta desenvolupada durant una estada a la residència de la galeria a la Bisbal i batejada així en referència al llibre Trout fishing in America de Richard Brautigan.

Des de la galeria empordanesa expliquen que, «durant la seva residència, l’artista va topar amb un rierol sec que travessava la Bisbal, un riu visible només a través de les seves petjades». «Aquest riu invisible es va convertir en la metàfora central del projecte — una presència suggerida a través de l’absència. Dies després, pluges torrencials van omplir inesperadament el llit del riu, com si responguessin a la crida de l’artista. Aquesta coincidència poètica arrela la nova sèrie de Rodrigo en el diàleg entre natura i imaginació, entre absència i presència», assenyalen des d’Alzueta Gallery sobra la mostra, que es va inaugurar dissabte passat i que es podrà visitar fins al 26 d’octubre.

