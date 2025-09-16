Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Òbit

Mor Robert Redford, llegenda de Hollywood, als 89 anys

Robert Redford, en la película 'El gran Gatsby'

Robert Redford, en la película 'El gran Gatsby'

Redacció

Judit Bertran

L'actor i director americà Robert Redford ha mort aquest dimarts als 89 anys, segons ha anunciat en un comunicat Cindi Berger, relacions públiques del cèlebre intèrpret.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
  2. La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
  3. La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
  4. Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
  5. L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
  6. Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
  7. Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
  8. Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil

El Govern admet el xoc amb Hisenda pel finançament i defensa que Catalunya ha de recaptar el 100% de l’IRPF

El Govern admet el xoc amb Hisenda pel finançament i defensa que Catalunya ha de recaptar el 100% de l’IRPF

La gestió dels residus a Itàlia, Romania i Eslovènia marquen l'inici del Waste in Progress

La gestió dels residus a Itàlia, Romania i Eslovènia marquen l'inici del Waste in Progress

Més futbol gratis des del balcó: el Barça-Getafe, també al Johan Cruyff

Més futbol gratis des del balcó: el Barça-Getafe, també al Johan Cruyff

La Diputació destina 230.000 euros a reparar els danys dels aiguats d'aquest estiu a les Vies Verdes

La Diputació destina 230.000 euros a reparar els danys dels aiguats d'aquest estiu a les Vies Verdes

Impulsen activitats de salut i benestar per a persones en situacions de vulnerabilitat a Calonge i Sant Antoni

Impulsen activitats de salut i benestar per a persones en situacions de vulnerabilitat a Calonge i Sant Antoni

Un homenatge a l'art del fumat amb productes icònics i vins que eleven qualsevol ocasió

Un homenatge a l'art del fumat amb productes icònics i vins que eleven qualsevol ocasió

Mor Robert Redford, llegenda de Hollywood, als 89 anys

Mor Robert Redford, llegenda de Hollywood, als 89 anys

La Generalitat signa un nou acord transfronterer per millorar la resposta sanitària urgent entre Catalunya i França

La Generalitat signa un nou acord transfronterer per millorar la resposta sanitària urgent entre Catalunya i França
Tracking Pixel Contents