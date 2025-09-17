Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carla Simón presenta "Romería" a Girona davant 200 espectadors

El film ha obtingut una bona resposta a taquilla i ja ha recaptat més d'un milió d'euros a les sales de l'Estat

Carla Simón presentant la seva última pel·licula en el cinema Truffaut.

Carla Simón presentant la seva última pel·licula en el cinema Truffaut. / Jordi Roura

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

La cineasta Carla Simón ha presentat aquesta nit al cinema Truffaut de Girona la seva última pel·lícula, "Romería", davant d'uns 200 espectadors que han omplert les dues sales de l'equipament municipal. El film ha obtingut una bona resposta a taquilla i ja ha recaptat més d'un milió d'euros a les sales de l'Estat.

Simón, en un acte on també hi han pres part Guillem Terribas, Àngel Quintana i Imma Merino, ha respost diverses preguntes, també del públic. "És molt bonic quan fas una pel·lícula i omples les sales i més aquí, que era el meu cinema quan era adolescent i vivia a prop d'aquí", ha subratllat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents