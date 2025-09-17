Carla Simón presenta "Romería" a Girona davant 200 espectadors
El film ha obtingut una bona resposta a taquilla i ja ha recaptat més d'un milió d'euros a les sales de l'Estat
La cineasta Carla Simón ha presentat aquesta nit al cinema Truffaut de Girona la seva última pel·lícula, "Romería", davant d'uns 200 espectadors que han omplert les dues sales de l'equipament municipal. El film ha obtingut una bona resposta a taquilla i ja ha recaptat més d'un milió d'euros a les sales de l'Estat.
Simón, en un acte on també hi han pres part Guillem Terribas, Àngel Quintana i Imma Merino, ha respost diverses preguntes, també del públic. "És molt bonic quan fas una pel·lícula i omples les sales i més aquí, que era el meu cinema quan era adolescent i vivia a prop d'aquí", ha subratllat.
