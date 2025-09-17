El concert impossible fet realitat
El pianista Ben Waters, que ha compartit escenari amb The Rolling Stones, Chuck Berry, The Kinks o Jeff Beck, actua a Platea acompanyant el trio de Nashville David Graham and The Eskimo Brothers
David Izquierdo
Un dijous estàs relaxat i de cop entra un missatge de l'associació musical Concerts Impossibles de Girona que comença dient que ha passat una cosa increïble. Tot seguit llegeixes el nom de Ben Waters. Et fregues els ulls, t’atures i et preguntes: ho he llegit bé? Hi tornes i, efectivament, ho has llegit bé. Ben Waters és un pianista d’alçada; tota una llegenda musical que ha compartit escenari amb The Rolling Stones, Chuck Berry, Jeff Beck, The Kinks,… Per tant, s’entreveia la possibilitat d’assistir a un bon espectacle.
El missatge, fent honor a la iniciativa, plantejava fer un concert cinc dies després de que es rebés un missatge remès pel propi Ben Waters. Calia respondre ràpidament per poder organitzar-lo, ja que un concert a Barcelona estava cancel.lat i com ja havia passat històricament en altres èpoques a Girona, a la anys 80, la proximitat de la nostra ciutat, esdevenia el camí idoni per un escenari alternatiu.
En definitiva un repte pels gironins amants de la música, amb aquest regal caigut del cel que venia acompanyat de la resta de la banda: en David Graham i els Eskimo Brothers.
En 24h calia saber quants de nosaltres hi seríem i es va superar amb escreix el nombre mínim perquè fos factible. Ara, la iniciativa Concerts Impossibles havia de prémer l’accelerador. I així ho van fer, aconseguint que el concert es celebrés dimarts a les 21h a la Sala Platea de Girona.
L’alegria dels assistents i organitzadors era majúscula, i dels músics també ho fou (a tot músic sempre li agrada que quan li cancel.len un concert li programin un altre en substitució i més en aquestes circumstàncies). Poc després de les 21h va començar l’espectacle amb Ben Waters al teclat, David Graham a la guitarra i a la veu principal, Ian Jennings al contrabaix i Tony D’angelo a la bateria.
El concert farcit de rockabilly i boogie woogie, va passar per cançons de Chuck Berry (You never can tell, BSO de Pulp Fiction), d’Elvis Presley o de Johnny Cash però també cançons de David Graham, com Downtown, que dóna nom al seu darrer disc, o Wild side of life, també inclosa en aquest nou LP.
Ben Waters també va cantar un parell de temes i va donar una nota de més intimitat al concert, que va acabar amb una sessió en mode guitar hero de Graham i un bis intens i un tant èpic que va posar punt final al que fou un vertader concert impossible. En breu el següent: ens veiem el 24 de setembre al mateix escenari, amb un mes ben atapeït de concerts d’aquesta iniciativa.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- Aragonès renuncia al sou d'expresident i dirigirà l'empresa d'hotels de la seva família