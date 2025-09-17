Di-Versiones i El frenillo de Gauguin són els reclams d’un altre Diverland
El càmping Cala Gogo&Internacional de Calonge rep aquest cap de setmana la sisena edició de Diverland, la festa muntada per l’Orquestra Di-Versiones pels enyorats dels 80 i els 90
Tres setmanes després d’acomiadar les vacances d’estiu amb prop de 20.000 persones, tot i la pluja, a la platja de Sant Antoni, l’Orquestra Di-Versiones torna a la càrrega aquest cap de setmana amb una altra de les cites imprescindibles de l’any: Diverland torna a obrir portes de divendres a diumenge al càmpig Internacional amb un 10% més d’entrades venudes, uns 2.000 assistents confirmats, i concerts dels amfitrions i El frenillo de Gauguin com a reclams. Els bungalows estan esgotats però s’ofereix la possibilitat d’adquirir entrades d’un dia.
«El festival gaudeix de molt bona salut, és molt participatiu, i ja tenim un client fixe que té les dates apuntades a l’agenda per venir a descconectar», explica Albert Fort, el líder dels Di-Versiones, que actuen dissabte al vespre. El leitmotiv d’aquesta edició són els Gremlins, mítics personatges cinematogràfics dels vuitanta gràcies a les pel·lícules de Joe Dante. Perquè, ja se sap, Diverland és la festa major dels qui enyoren els vuitanta i els noranta i allà durant aquests tres dies no hi sonarà res de música actual, «ni regaeton, ni La Marina sta morena», subratlla Fort. De la programació musical en destaca la presència dels bisbalencs El frenillo de Gauguin, «un referent de les festes majors que també ho va ser per a nosaltres i al veure que tornaven als escenaris els vam voler convidar, són un mite per a nosaltres».
The best of obrirà la festa
El festival s’obre divendres al vespre amb l’actuació de The best of i un frikibingo; dissabte hi haurà tallers infantils, conta-contes i actuacions de Wiwi Rock i Fonso Castillo, exmembre de Gazpacho. Di-Versiones actuarà a 2/4 de 9 del vespre. La jornada de tancament, diumenge, estarà amenitzada per El frenillo de Gauguin (12.30h) que precedirà una paella de comiat.
Albert Fort considera que «la Diverbeach i Diverland tenen públics diferents, tot i que segurament hi haurà gent que haurà vingut a tots dos. Aquest no és un festival barat perquè has de resevar l’allotjament al càmping tres dies i tenim la sort que el públic ens segueix i té ganes de venir a desconnectar». L’organització va a càrrec de l’Orquestra Di-Versiones, U98 Music i el càmping Cala Gogo&Internacional de Calonge.
