Lildami, Flashy Ice Cream, Munic HB o Jhana Beat, entre els principals atractius del Blanes Urban Fest
Es farà del 10 al 12 d'octubre i hi haurà un taller de breakdance, batalla de cançons o concurs de graffitis
Lildami, Flashy Ice Cream, Munic HB, Edu Esteve o Jhana Beat són alguns dels principals atractius de la tercera edició del Blanes Urban Fest (BUF), el festival de música urbana que se celebra a la capital de la Selva marítima. El certamen es farà del 10 al 12 d'octubre i, a banda dels concerts previstos, també hi haurà un taller de balls de brakedance, batalles de cançons o el concurs de graffitis, que s'ha fet des de l'inici del BUF, fa tres anys Els concerts de l'entitat 'La Fossa' a l'anomenada Nau 4, completaran la tercera edició del festival que organitza l'Ajuntament de Blanes. Des del consistori destaquen que el Blanes Urban Fest s'està "consolidant" com un dels festivals de música i cultura urbana a Catalunya.
L'activitat començarà el divendres 12 a les quatre de la tarda al Passeig de Mar, on es farà una batalla de cançons, organitzada per la Cooperativa d'Art Comunitari Erol Urbà. Més tard, l'activitat es traslladarà a l’escenari del Passeig de Mar on hi haurà les actuacions del grup de trap català Flashy Ice Cream, el cantant i compositor Edu Esteve i el jove artista de 23 anys de Blanes Jordi SB, amb una proposta que fusiona ritmes africans amb sonoritats urbanes modernes.
El dissabte es farà un taller de ball de Breakdance a càrrec d’Erol Urbà. A la nit serà el torn de la música amb el concert del cap de cartell del BUF, Lildami, que actuarà al Passeig de Mar, just després de la cantant i compositora 'beatboxing', Jhana Beat, que presentarà un espectacle sorprenent basat en la creació musical en directe amb loop station i de Munic HB, nom artístic de Manyang Darboe, un sabadellenc d’origen gambià que fusiona el trap experimental amb afrobeat, hip hop i dembow.
A banda, a la Nau 4 es faran els concerts de l'entitat 'La Fossa'. En concret, es podrà veure els grups Bro hymns, One Hidden Frame, Xiclet, i Bucket.
Concurs de graffitis
El dissabte també hi haurà el ja tradicional concurs de graffitis. El concurs arrencarà a les nou del matí fins a dos quarts de set de la tarda. Hi poden participar majors de 16 anys de manera individual o en grups de, com a màxim, quatre persones.
Totes les obres han de ser originals, inèdites i de temàtica lliure, i han de presentar un esbós de l'obra que duran a terme el dia del concurs. Entre les propostes rebudes fins a l'1 d’octubre es farà una selecció d'acord amb criteris de qualitat i originalitat, l’experiència dels participants, així com fotografies de les obres o esbossos d’anteriorment realitzats.
Un cop enllestit el concurs, hi haurà quatre premis. El guanyador s'emportarà 700 euros i el segon 500. També hi haurà dos premis especials de 300 euros a la millor obra de participants locals: un d’ells per a joves d’entre 16 i 25 anys i l’altre per a joves de més de 26 anys.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- Aragonès renuncia al sou d'expresident i dirigirà l'empresa d'hotels de la seva família