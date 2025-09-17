L'obra inèdita de Dalí 'Homenatge a Ramon Llull' acaba la subhasta sense comprador
L’escultura 'Venus Espacial' de l'artista empordanès es ven per 125.000 euros a una col·leccionista de fora d'Espanya
L'obra inèdita de Salvador Dalí 'Homenatge a Ramon Llull' va acabar la subhasta a Setdart sense comprador. Des de la casa de subhastes han lamentat que una obra com 'Homenatge a Ramon Llull', tan vinculada a la ciutat pel seu paper com a estudi preparatori d’una de les petxines del Palauet Albéniz i de gran rellevància cultural pel tribut visual a Ramon Llull, no s'hagi adjudicat en subhasta. Per altra banda, l’escultura 'Venus Espacial' de l'artista empordanès es va vendre per 125.000 euros a una col·leccionista de fora d'Espanya.
El 'gouache' inèdit que va sortir en licitació amb el títol ‘Homenatge a Ramon Llull’ és un treball preparatori per al mural que el geni empordanès va pintar l’any 1969 en una de les quatre petxines que sostenen la cúpula del vestíbul del palauet, dedicades a figures històriques estretament relacionades amb Barcelona: Ramon Llull, Joan Maragall, Cristòfol Colom i Miguel de Cervantes. La peça no havia sortit mai al mercat i va ser la primera vegada que es va mostrar al públic.
Dalí, amb el seu inconfusible llenguatge surrealista, tradueix el pensament de Llull en imatges d’alt impacte visual: una silueta femenina fusionada amb el cel i la llum solar, símbol de la unió entre el terrenal i el diví; una creu de lletres que evoca els mètodes lul·lians de sistematització del coneixement; i una arquitectura escalonada que recorda l’esforç per ascendir cap a la veritat. “El resultat és una composició que oscil·la entre el racional i l’oníric, entre la mística medieval i la modernitat. Un exercici de virtuosisme tècnic que reforça la dualitat constant en l’obra de Dalí: la ciència i el deliri poètic, el mètode i el somni”, van explicar.
Des de Setdart han lamentat que una obra com 'Homenatge a Ramon Llull' no s'hagi adjudicat en subhasta. De totes maneres, han assegurat que seguiran treballant "activament en la venda", ja que desitgen que la peça pugui integrar-se en el patrimoni d'una institució artística catalana o barcelonina.
‘Venus Espacial’
L’escultura 'Venus Espacial' de l'artista empordanès es va vendre en subhasta per 125.000 euros a una col·leccionista de fora d'Espanya. En aquesta obra, Dalí fragmenta la clàssica Venus de Milo i l’enriqueix amb elements surrealistes: un rellotge tou que simbolitza la relativitat del temps, un ou daurat com a metàfora de renaixement i futur, i un grup de formigues que evoquen la por a la descomposició.
