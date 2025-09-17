Roger Casamajor: «Mai va malament reflexionar sobre l’autisme i com tractar-lo»
Un dels intèrprets més versàtils i reconeguts en la interpretació d’aquest país és Roger Casamajor. L’actor va debutar al cinema amb La mar (2000) d’Agustí Villaronga. Des de llavors ha encadenat títols de gran impacte com El laberinto del fauno (2006) o Pa negre (2010), que li va valer un Premi Gaudí. En televisió ha brillat en Temps de silenci, Hache i, especialment, en La mesías (2023), la sèrie dels Javis que el va consagrar amb el Premi Forqué i el Premi Feroz al millor actor. Ara es posa en la pell de Julen en La Caza. Irati, el quart lliurament de la reeixida ficció espanyola en Movistar Plus+.
Alba Giraldo
Com li va arribar aquest projecte i què el va atreure d’ell?
Es va posar en contacte amb mi el guionista i els directors també estaven d’acord que jo fes el personatge. Tenia tot aquest món místic, com d’humor, que es veu reflectit en la sèrie. Havia vist la primera temporada i m’havia agradat molt. També el fet que cada temporada és més o menys independent de les altres, encara que hi hagi coses que estiguin connectades.
Què li va agradar del seu personatge?
Aquesta cosa com d’ermità, vivint en el bosc i solitari, com un home de muntanya. Això em va agradar molt. I també tota la trama que té amb el fill i l’exdona. Vaig pensar que d’aquí podria treure partit al personatge.
Quin paper juga en la nova temporada?
La història que té el meu personatge és la cerca del seu fill, que està perdut a la muntanya des de fa anys, però mai se n’ha trobat el cos. Ell no ho dona tot per perdut i continua buscant-ho.
Com va treballar el personatge?
Quan vaig llegir els guions vaig veure que no seria un personatge fàcil de fer, era complicat i tenia molts matisos i coses que s’havien d’ensenyar bé, sense intentar caure en el melodrama. Em van ajudar molt els directors a construir el personatge.
Cada temporada se situa en un paratge espanyol. En aquesta ocasió, l’acció ocorre a Irati. Coneixia l’espai?
Sí, hi havia estat i havia visitat els boscos. No rodem allà, sinó en altres llocs que eren semblants, com la Serra de Urbasa, i és una meravella perquè la naturalesa se’t menja. Era important que tingués molta presència l’espai en el qual estàvem perquè realment s’acaba convertint en un personatge més.
De quina manera?
El bosc mil·lenari és part de la trama, amb tota la càrrega mística, de superstició i de mitologia que té al damunt. Tot això juga molt a favor de la història. La sèrie juga amb la por, el terror i té seqüències que són força gore. A nivell de fotografia i nosaltres, com a actors, el bosc tenia una aparença d’una cosa impenetrable, que no podies saber el que passava aquí dins.
Com juguen amb això els personatges de la sèrie?
Una de les característiques del meu personatge és que és el que millor coneix el bosc, perquè hi viu, sempre s’hi ha mogut i és el que coneix millor els llocs més amagats del bosc. Però fins i tot ell diu que hi ha llocs i espais als quals no ha anat mai ningú.
Li agrada el misticisme?
Sí, és una de les coses que més em van atreure. Allí tenen una riquesa mitològica impressionant, no saps si venen dels celtes o tenen la seva pròpia simbologia. També surt un personatge d’una remeiera o algú que té poders més enllà del món terrenal. De fet, tota la trama principal gira al voltant d’això. Hi ha com una bèstia en el bosc que ningú sap qui és o què està passant.
Cada dia tenia moltes hores de maquillatge per a posar-me aquesta barba tan grossa
Torna de nou a la ficció amb un thriller. Què li agrada d’aquest gènere?
En aquest cas hi havia una mica d’acció, que sempre és divertit de fer, i també aquesta part de terror. Surts del que és habitual i és molt atractiu per a nosaltres i divertit, encara que el personatge no ho sigui.
Gairebé ni se’l reconeix físicament.
Cada dia tenia moltes hores de maquillatge per a posar-me aquesta barba tan grossa. A més, vam haver de trobar la manera, perquè tinc flashbacks de la meva vida anterior quan encara hi havia el meu fill, per a poder explicar bé la història. Vam decidir els directors i jo que, en l’època més actual, quan vivia sol a la muntanya, jo tindria més barba i tindria un aspecte més deixat. I en l’època que encara tenia dona, aniria una mica més arreglat.
El seu fill en la ficció pateix un trastorn autista i el seu personatge no acaba d’entendre’l.
En el meu cas, jo visc a la muntanya, i el que vull és que el meu fill sigui com jo, aprengui a agafar una escopeta i a anar per la muntanya o el bosc sense fer soroll. El meu fill té un trastorn autista i això s’escapa totalment de les meves perspectives i no sé on col·locar-lo. De fet, és un dels motius pels quals acabo perdent a la meva família.
Encara que no sigui la trama principal, pot ajudar aquesta situació a fer pedagogia sobre el tema?
Mai va malament tenir un punt de reflexió sobre l’autisme i sobre com tractar-lo. Hi ha moltes maneres de fer-ho bé, però també de fer-ho malament. El meu personatge tria la part dolenta i crec que la sèrie ensenya que això és erroni i ho acaba pagant car.
