El quadre "monumental" de la 'Madona de Portlligat' de Dalí torna a Catalunya després de 73 anys
L'obra es pot veure al Teatre-Museu de Figueres, en una exposició que té activitats associades
Una de les "obres mestres" de Salvador Dalí torna a exposar-se a Catalunya, per primera vegada en 73 anys. Es tracta de la 'Madona de Portlligat', una obra "monumental" del geni empordanès que fins el 22 de febrer es pot veure en una de les sales del Teatre-Museu Dalí de Figueres. Un oli sobre tela que Dalí va pintar el 1949 i que es va exposar a Catalunya per darrera vegada l'any 1952. Les grans dimensions del quadre, fa prop de tres metres d'alçada, han dificultat el trasllat des del Museu d'Art de Fukuoka, al Japó. La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, assenyala que "normalment" no se solen cedir obres tan grans, però ha explicat que el museu nipó ha valorat que 'La Madona de Portlligat' s'exposi on "hi ha la gran obra de Dalí".
