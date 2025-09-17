Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El quadre "monumental" de la 'Madona de Portlligat' de Dalí torna a Catalunya després de 73 anys

L'obra es pot veure al Teatre-Museu de Figueres, en una exposició que té activitats associades

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, davant de la 'Madona de Portlligat'.

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, davant de la 'Madona de Portlligat'. / ACN

ACN

ACN

Figueres

Una de les "obres mestres" de Salvador Dalí torna a exposar-se a Catalunya, per primera vegada en 73 anys. Es tracta de la 'Madona de Portlligat', una obra "monumental" del geni empordanès que fins el 22 de febrer es pot veure en una de les sales del Teatre-Museu Dalí de Figueres. Un oli sobre tela que Dalí va pintar el 1949 i que es va exposar a Catalunya per darrera vegada l'any 1952. Les grans dimensions del quadre, fa prop de tres metres d'alçada, han dificultat el trasllat des del Museu d'Art de Fukuoka, al Japó. La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, assenyala que "normalment" no se solen cedir obres tan grans, però ha explicat que el museu nipó ha valorat que 'La Madona de Portlligat' s'exposi on "hi ha la gran obra de Dalí".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
  2. Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
  3. Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
  4. Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
  5. La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
  6. Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
  7. Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
  8. Aragonès renuncia al sou d'expresident i dirigirà l'empresa d'hotels de la seva família

ILUNION celebra su 10º aniversario convirtiendo a sus trabajadores en “monedas de cambio” para reconocer el valor humano

ILUNION celebra su 10º aniversario convirtiendo a sus trabajadores en “monedas de cambio” para reconocer el valor humano

La Funcional Teatre i el xef Jaume Subirós rebran la Fulla de Figuera de Plata 2025 de Figueres

La Funcional Teatre i el xef Jaume Subirós rebran la Fulla de Figuera de Plata 2025 de Figueres

Ets addicte a ChatGPT? Els experts creuen que sí si en fas aquest ús

Ets addicte a ChatGPT? Els experts creuen que sí si en fas aquest ús

Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya

Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya

Detenen un dels lladres acusats de robar en una casa de Girona

Detenen un dels lladres acusats de robar en una casa de Girona

La 'Madona de Portlligat' de Dalí torna a Catalunya després de 73 anys

La 'Madona de Portlligat' de Dalí torna a Catalunya després de 73 anys

Un expert revela l’error financer que comet el 80% de les persones i com evitar-lo

Un expert revela l’error financer que comet el 80% de les persones i com evitar-lo

Detecten dos casos més de grip aviària al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Detecten dos casos més de grip aviària al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tracking Pixel Contents