CINEMA
‘Sirat’, d’Oliver Laxe, representarà Espanya als Oscars 2026
El film, Premi del Jurat a Cannes, supera 'Romería', de Carla Simón, i a 'Sorda', l'òpera prima d'Eva Libertad
'Sirat', d'Oliver Laxe, representarà Espanya als Oscar 2026, que se celebraran el proper 15 de març al Dolby Theater de Los Angeles (EUA). El film, guanyador del Premi del Jurat a l'últim Festival de Cannes, ha estat el seleccionat per l'Acadèmia de Cinema d'una tria amb accent català que completaven 'Romería', de Carla Simón, i 'Sorda', l'òpera prima d'Eva Libertad.
L'encarregat de comunicar-ho ha estat Pablo Berger, cineasta nominat el 2024 als premis de Hollywood a la categoria d'animació amb el film 'Robot Dreams'. I també amb 'Blancanieves' va representar Espanya als guardons més prestigiosos del món el 2013, encara que finalment va caure de la llista de finalistes.
'Sirat', estrenada el passat 6 de juny als cinemes i protagonitzada per Sergi López i un jovencíssim Bruno Núñez, suposa un convincent salt qualitatiu de Laxe amb la seva quarta pel·lícula, una obra molt lliure d'impactant calat visual.
Els membres de l'Acadèmia de Cinema, que l'any passat van optar per 'Segundo premio', que no va superar la primera garbell per ser finalista, van triar aquests tres títols entre les 57 pel·lícules estrenades des de l'1 d'octubre de 2024 i abans del 30 de setembre de 2025.
Des de 1986, l'Acadèmia s'encarrega de designar el títol que representarà Espanya a la competició pel premi de Hollywood. A partir de l'any 2001, i amb la finalitat de donar major visibilitat a les produccions de l'any, la institució tria mitjançant votació tres pel·lícules d'entre totes les que compleixen amb els requisits exigits.
L'última pel·lícula espanyola a guanyar un Oscar va ser 'Mar adentro', dirigida per Alejandro Amenábar i protagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula va guanyar el premi a la Millor Pel·lícula Internacional a la 76 edició dels Premis de l'Acadèmia el 2005.
