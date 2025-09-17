Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Torna la festa de la Sardana amb la cobla La Principal de les Escaules

La Festa de la Sardana reunirà avui una cobla creada per un dia amb músics d’arreu del país

Carles Cantenys, a l'esquerra. Clara Gadea, i Jordi Parrot a la seva dreta.

Carles Cantenys, a l'esquerra. Clara Gadea, i Jordi Parrot a la seva dreta. / Montserrat Juvanteny

Montserrat Juvanteny

Les Escaules

Les Escaules és un poble d’uns setanta habitants que des de fa dinou anys rep a més de quaranta músics procedents de diferents cobles dels voltants de Girona, Barcelona i Lleida, i arriba a acollir més de 400 persones que omplen tot el poble per acudir a la Festa de la Sardana que enguany se celebra avui 17 de setembre. La iniciativa de reunir més de 40 músics a la cobla La Principal de les Escaules prové dels sardanistes Martí Lladó i Martí Barris, que van anar pels pobles de l’Empordà convidant als músics a participar d’una festa que es va fixar en una periodicitat anual, cada dimecres següent a la Diada.

Els músics que es concentren a Les Escaules, formen una cobla que ultrapassa els 40 músics, és a dir, més del que sumarien tres cobles de onze músics cada una, que és el nombre habitual.

Poca presència femenina

Dos dels músics són nascuts a les Escaules, els tenors Carles Cantenys i Jordi Parrot. Durant els darrers anys només hi ha participat una dona, Clara Gadea amb la tenora, que quan va arribar a l’escola de Castelló va dir-li al seu mestre Carles Cantenys: «Vull tocar la tenora perquè n’estic enamorada. Sóc conscient que m’hi poso tard, però m’hi poso». En edicions anteriors hi havien participat Mariel·la Finet i la seva filla Aurora Vizentini de la Catalunya del Nord; Leslie Malet i Meritxell Vidal. No obstant, la figura femenina a la cobla encara no s’acaba de normalitzar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents