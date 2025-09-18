Batalla pels festivals
Porta Ferrada i Pedralbes posen en disputa les promotores de concerts
Els nous concursos per a les dues cites de l’estiu confronten tres empreses: Clipper’s, The Project i Barcelona Events Musicals.
Jordi Bianciotto
Torna la tensió, i la intriga, al mapa festivaler català, i les jugades a diverses bandes pròpies d’una partida d’escacs. És així perquè la música en viu viu avui xifres globals de negoci a l’alça i, quan toca espais o marques de titularitat pública, les administracions s’estan veient abocades a organitzar concursos a què opten les diverses promotores.
Episodis de pugna, inhabituals fa només uns quants anys, com el de mesos enrere en el repartiment de festivals al Fòrum, i que tornaran aquesta tardor: les mostres estiuenques dels jardins de Pedralbes i de Porta Ferrada tenen ara oberts processos de licitació en els quals rivalitzen alguns dels operadors més importants del circuit musical català.
Un nou concurs
A Pedralbes s’ha extingit el període de tres edicions atorgat el 2023 a Clipper’s Live, que va ser llavors el vencedor del primer procés de licitació pública, i que va crear la marca de Les Nits de Barcelona, rellevant el Festival Jardins de Pedralbes, de la promotora Concert Studio. Ara està en marxa un nou concurs per organitzar el festival en els tres anys vinents, del 2026 al 2028. Clipper’s Live es presenta per revalidar el seu projecte, i es troba que tres altres destacats operadors han acudit també al concurs.
S’hi ha presentat The Project, la promotora, ara integrada a Warner Music, responsable del Festival de Jazz de Barcelona i el Guitar BCN, així com de gires d’artistes tan populars com Sabina i Estopa. També hi són Barcelona Events Musicals, organitzadora del festival Cruïlla, al Fòrum, i que gestiona la sala El Molino, així com Proactiv Entertainment, empresa amb participació majoritària de Sony Music que està a càrrec de Disney on ice i d’exposicions com la del Titanic, i que ha muntat gires d’artistes com Maluma, Juan Luis Guerra i Andrea Bocelli. El concurs el convoca Patrimoni, departament integrat a la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat, que és la propietària del recinte.
Es dona la circumstància que tres d’aquestes quatre promotores competeixen al seu torn a Porta Ferrada, la mostra degana de Catalunya, a Sant Feliu de Guíxols, que després de la seva 63a edició d’aquest estiu té també obert un procés de licitació per a les pròximes tres temporades, aquest a càrrec de l’Ajuntament, propietari del festival. Opta a seguir The Project, que organitza la mostra des del 2014, a la qual li han sortit competidors: s’han presentat Clipper’s Live i Barcelona Events Musicals, així com una quarta empresa, la valenciana Mensajeros del Jazz, que gestiona festivals com Las Noches del Botánico, a Madrid.
Els processos es dirimeixen a partir d’una sèrie de criteris valoratius molt precisos, amb una assignació de punts per a cada apartat. A Pedralbes expliquen, en el flanc artístic, fins a set aspectes diferents: la programació de figures amb carreres consolidades, de solistes i grups residents a Catalunya, així com el pes de propostes musicals en català (10 punts com a màxim cada categoria), també la presència d’artistes femenines (5), de figures inèdites als escenaris catalans (4), la presentació de nous discos o espectacles (4) i la presència d’artistes emergents (3). Tots aquests aspectes sumen 50 dels 100 punts en joc.
Però en el concurs del 2023 ja es va veure que tots aquests epígrafs poden ser neutralitzats per una potent proposta econòmica, que representa per si sola els altres 50 punts. Aquesta vegada, el preu mínim de licitació, "a millorar a l’alça", és de 838.750 euros sense impostos per les tres edicions, molt per sobre dels 458.055 del 2023 (que va ser més que duplicada per l’oferta guanyadora, Clipper’s Live, amb un milió d’euros). Avui s’obrirà el primer sobre, que conté els projectes d’execució que proposa cada promotora, i el 2 d’octubre, el segon, el de l’oferta econòmica, i d’allà sortirà la fumata blanca.
Que el concurs contempli un període de tres anys és considerat insuficient per la majoria de les veus del sector musical, que consideren que un projecte de festival requereix un termini més llarg per consolidar-se i que avui dia les gires es programen amb anticipació creixent. En la imposició d’aquest termini hi pot haver mòbils relatius als cicles electorals. Per a Nicolás Renna, CEO de Proactiv, aquest punt "és el més negatiu del procés, perquè comporta que, quan comences a construir una idea, s’acabar el temps", objecta.
Els candidats a gestionar Pedralbes han preferit adoptar un perfil discret i han declinat pronunciar-se respecte a això a aquest diari, amb l’única excepció de Renna, que deixa caure algunes contrarietats respecte al procés concursal. En particular, l’augment del cànon econòmic mínim en un recinte, els jardins, on des del 2023 s’ha limitat l’espai i els horaris del village, així com el nombre de nits de concert i l’aforament.
"T’apugen el lloguer i et retallen els ingressos", lamenta el directiu de Proactiv. "Entenc que hi va haver molèsties d’alguns veïns, però han reduït els ingressos del promotor de manera important". ¿I malgrat això, és atractiu per a una empresa organitzar un festival als jardins de Pedralbes? "Depèn decisivament de les marques, dels patrocinis", deixa clar Nicolás Renna. El seu projecte està encaminat, diu, a una idea de festival "en el qual puguis descobrir artistes, o programar als ja coneguts d’una manera diferent, potser en un format acústic, adequada a l’espai, o ajuntant dues figures", tot això tenint clar que "al final, es tracta de vendre entrades".
A Porta Ferrada els paràmetres són molt diferents, ja que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, propietari del festival, no recapta, sinó que fa una aportació econòmica que se situa en un màxim de 300.000 euros (IVA inclòs) per cada any. A partir d’allà, dona punts a cada proposta que representi una reducció d’aquesta xifra, 4 punts per cada 20.000 euros de rebaixa, amb un límit de 20 punts.
Criteris per punts
Entre els diferents apartats, on es reparteix el total de 230 punts, hi ha un criteri econòmic com és el pressupost disponible per a la contractació artística, que representa un màxim de 40 punts, i altres de tipus estructural, com el grau de prestigi de l’oferta gastronòmica (20 punts), i artístic, amb categories com el nombre d’espectacles internacionals o inèdits a Catalunya (5 punts). El concurs obre la porta que el festival aculli concerts a l’hivern (en una carpa aixecada en el Guíxols Arena per a 2.000 persones) i atorga fins a 10 punts per programar-hi cinc concerts per temporada. A diferència de Pedralbes, a Porta Ferrada la direcció artística no depèn de la promotora, sinó que l’aporta l’Ajuntament.
La resolució del concurs de Porta Ferrada es preveu per a finals d’octubre. Els dos festivals, aquest i Pedralbes, figuren entre els més destacats del país en la categoria boutique, o de cicle i vista la concurrència manifestada en aquests concursos, desperten un gran interès en el sector. A Pedralbes, l’edició del 2025 es va saldar amb un total de 38.763 assistents i un 84% d’ocupació, i a Porta Ferrada, amb 31.200 espectadors que van copar el 91% de les localitats.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya