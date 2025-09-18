El Bosc de Can Ginebreda de Porqueres celebrarà els 50 anys amb una jornada festiva
L’efemèride inclourà una última visita guiada de Xicu Cabanyes i espectacles de capgrossos, castells i una ballada de sardanes
El Bosc de Can Ginebreda de Porqueres, també conegut com el bosc d’en Xicu, celebra aquest any el seu 50è aniversari. Amb motiu de l’efemèride, el dissabte 4 d’octubre se celebrarà una jornada especial que començarà a les 10 del matí amb la darrera visita guiada de Xicu Cabanyes. Aquesta serà una ocasió única per recórrer els camins i corriols del Bosc de la mà del seu creador i conèixer les seves reflexions i vivències després de més de mig segle de creació i experimentació. La jornada continuarà amb parlaments institucionals i artístics, i amb actuacions de cultura popular com els capgrossos, la colla castellera Esperxats de l’Estany i una ballada de sardanes. El dia clourà amb un dinar popular obert a tothom. A més, també s’ha preparat un recull històric de cartells que mostren l’evolució del Bosc al llarg de cinc dècades. Aquesta col·lecció és un reflex de la seva trajectòria i una invitació a repensar el llegat d’un espai que, segons indica l’Ajuntament, ha sabut unir natura i art.
Durant la roda de premsa, Xicu Cabanyes ha indicat que «em sento orgullós del que hem aconseguit fins ara, de veure com aquest espai s’ha convertit en un lloc viu, compartit i estimat». Per la seva banda l’alcalde Porqueres, Francesc Castañer, destaca que “el Bosc de Can Ginebreda és molt més que un espai cultural: és un patrimoni col·lectiu que forma part de la identitat del nostre municipi.”
A banda, destaca la tasca de l’artista: “l’obra de Xicu Cabanyes ha estat un motor de creativitat i un punt de trobada per a generacions senceres. Des de l’Ajuntament volem agrair-li la seva trajectòria i el llegat que ens deixa, i alhora convidar tothom a continuar visitant i valorant aquest tresor únic que tenim a casa nostra.”
El tercer bosc d'escultures més important
Durant cinquanta anys, el Bosc ha crescut i evolucionat fins a consolidar-se com el tercer bosc d’escultures més important d’Europa. Les obres, sorgides directament de la terra, s’incorporen al bosc com si fossin part viva del paisatge. Amb un estil vitalista i provocador, Cabanyes aborda temes diversos: l’erotisme, l’amor, la denúncia social, la natura o la geometria, sempre amb humor i voluntat de fer pensar.
Amb els anys, el Bosc s’ha convertit també en un espai de trobada cultural, acollint debats, exposicions i altres activitats. Les dades de visitants dels darrers anys reflecteixen aquest creixement: dels 4.529 visitants el 2015 als 7.331 el 2023, amb un rècord de recaptació de més de 29.000 euros.
Xicu Cabanyes ha dedicat la seva trajectòria a fer del Bosc una obra oberta i viva, que ell mateix descriu com un «aparell de provocació i de suggeriment, de despertar curiositats i interessos». La seva producció al Bosc, amb més de 150 peces, conviu amb altres obres escampades per la comarca i fins i tot a ciutats com Estocolm, així com a Itàlia i Andorra.
