Entrevista | Alauda Ruiz de Azúa Directora de cinema
«Ens costa molt ser tolerants en parlar de religió»
"L’amor de Déu es presenta com una cosa absoluta, que és segur i que no falla. Quina nena o adolescent no voldrà una cosa així? Però cal preguntar-se si això és veritable fe"
Nando Salvà
La directora bilbaïna presenta el seu tercer llargmetratge, Los domingos, que explica la història d’una adolescent, Ainara (Blanca Soroa), que deixa paralitzats els seus éssers estimats quan anuncia que està pensant a convertir-se en monja de clausura. La pel·lícula competirà per la Concha de Oro al festival de Sant Sebastià, que comença demà i dura fins al 27 de setembre.
Quin és l’origen del seu nou film, Los domingos?
Vaig començar a sentir interès pel tema de les vocacions religioses fa anys quan, sent jo encara molt jove, em van explicar la història d’una família que va rebre amb incredulitat la notícia que la seva filla, de 18 anys, havia decidit entrar en un convent de clausura. Jo vaig tenir una educació laica i no soc creient, i allò em va causar una certa fascinació perquè no entenia que aquella noia renunciés a la universitat, a un futur professional i a tantes altres coses. Ja adulta, em vaig continuar fent preguntes sobre per què algú podia arribar a prendre una decisió així. Amb la pel·lícula he volgut acostar-me a un fet que m’és molt aliè i intentar entendre-ho des de tots els angles possibles.
Aquesta és una pel·lícula dirigida des de l’ateisme, però en canvi no és una pel·lícula atea.
No m’interessava caure en maniqueismes. Prefereixo mirar de situar l’espectador davant del dubte de si la vocació d’Ainara és una cosa genuïna i un lloc al qual ha arribat de manera autònoma o si, per contra, és una mica més construït i forçat pel món adult i l’educació que rep. I la pel·lícula també planteja que, per molt crític que se sigui amb l’Església, cal esforçar-se per entendre les creences que algunes persones tenen, i no tractar de convèncer-les que el que senten no és real. Ens costa molt ser tolerants en parlar de la religió.
Sent jo encara molt jove, em van explicar la història d’una família que va rebre amb incredulitat la notícia que la seva filla, de 18 anys, havia decidit entrar en un convent de clausura
Parla vostè de l’educació, i una de les principals preguntes que la pel·lícula es fa és si és sa que els nens rebin estímuls religiosos des de tan petits.
Pensar la religió és molt complicat, i molt més si s’és un menor. Les institucions educatives religioses ofereixen a les criatures guia espiritual i se’ls transmeten creences i valors específics. I em sembla important que pensem si a unes certes edats estan preparats per a assimilar totes aquestes coses, que estan embolicades d’incertesa i de misteri. La protagonista de la pel·lícula és una nena vulnerable, que ha crescut sense mare i que no obté del seu pare el suport que necessita. En situacions com la seva, l’amor de Déu es presenta com una cosa absoluta, que és segur i que no falla. Quina nena o adolescent no voldrà una cosa així? Però cal preguntar-se si això és veritable fe.
Què va descobrir sobre el rol de la religió en els joves durant el seu procés de documentació?
Em vaig adonar que, pel que respecta al fet religiós i l’espiritual, la gent més jove no carrega amb la mena d’herències ideològiques o històriques que sí que ens han pesat més als de la meva generació i que, potser per això, fins i tot els no-creients es relacionen amb l’assumpte amb una actitud molt més tolerant. També vaig descobrir que, fins i tot en famílies religioses en les quals el bateig i la comunió estan totalment normalitzats, tenir una filla que vol fer-se monja és percebut com una crisi. És a dir, s’accepta la fe catòlica, però fins a un cert punt.
Els dilemes que sorgeixen en el si de la família sempre ens porten a llocs incòmodes
Tem que la pel·lícula pugui generar controvèrsia?
Confio que no, tot i que és cert que el catolicisme està extremadament arrelat en la nostra cultura i continua tenint una rellevància que escapa a l’esperable en una societat moderna. Jo no fet aquesta pel·lícula per a provocar polèmica, i en escriure-la ni em vaig plantejar que pogués ofendre ningú. El que m’interessa és deixar espai perquè els espectadors es facin preguntes complexes i profundes, presentant-los punts de vista molt enfrontats i defensant-los tots amb molta intensitat.
Com la seva pel·lícula Cinco lobitos (2022), que li va proporcionar el Goya i la Biznaga d’Or al festival de Màlaga, o com la seva minisèrie Querer (2024), Los domingos en última instància planteja un conflicte en el si de la família. Què li resulta tan inspirador d’aquesta institució?
És un espai que em resulta molt convenient com a narradora, perquè em permet encetar debats que a priori són més intel·lectuals o conceptuals i ancorar-los en l’àmbit dels afectes. A més a més, els dilemes que sorgeixen en el si de la família sempre ens porten a llocs incòmodes i confusos, i m’agrada aquest territori. És una institució molt interessant, perquè assumim que cal defensar-la i mantenir-la costi el que costi, i això significa que entre els seus membres hi ha coses que no poden dir-se o fer-se perquè podrien trencar un equilibri. Aquesta tensió és molt poderosa a nivell dramàtic.
