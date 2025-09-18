Les Bernardes de Salt exposa una obra de Cesare da Sesto amb "retocs i intervencions" de Leonardo da Vinci
'El camí més solitari' explora la relació amb la natura a través de la vida d'Alexander Supertramp o Everett Ruess
La Casa de Cultura Les Bernardes de la Diputació de Girona a Salt exposa una obra del pintor renaixentista Cesare da Sesto amb "retocs i intervencions" del seu mestre, Leonardo da Vinci. És un dibuix a la sanguina d'un mig bust femení on s'aprecien "correccions" de da Vinci al vel de la dona i anotacions als marges amb la seva lletra característica. "Escrivia al revés i s'havia de llegir amb un mirall", remarca el coordinador de Les Bernardes, Robert Fàbregas. Aquesta obra es pot veure dins l'exposició 'El camí més solitari', que reflexiona la relació dels humans amb la natura a través de casos "extrems", com Alexander Supertramp o Everett Ruess. Una de les sales també està dedicada a 'Perfect days', el film de Wim Wenders.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya