Luz Casal estrenarà al Festival Strenes el disc que publicarà aquest hivern
L'actuació se suma als concerts ja anunciats d'Els Amics de les Arts, Macaco i Ferran Palau
La cantant Luz Casal estrenarà al Festival Strenes de Girona el disc que preveu publicar aquest hivern. L'artista gallega, que actuarà a l'Auditori de Girona el 18 d'abril, presentarà les noves cançons en un concert que no oblidarà els grans clàssics de la seva trajectòria. És la primera actuació confirmada a Catalunya per presentar el treball, del qual ja ha fet dos avançaments. Les entrades pel concert es posen a la venda aquest dijous a les vuit del vespre al web del festival. L'actuació de Luz Casal se suma als concerts ja anunciats d'Els Amics de les Arts, Macaco i Ferran Palau.
