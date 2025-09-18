Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sílvia Pérez Cruz, finalista als Grammy llatins

Las Migas, exformació de la palafrugellenca, també opta a un Grammy llatí

Sílvia Pérez Cruz.

Sílvia Pérez Cruz. / ACN

ACN

ACN

Girona

Sílvia Pérez Cruz, Aitana i Las Migas són finalistes als premis Grammy llatins, segons la llista anunciada aquest dimecres pels responsables dels guardons. En concret, el disc 'Lentamente', de Pérez Cruz i Juan Falú, opta al premi a Millor àlbum folklòric, mentre que 'Flamencas', de Las Migas, competeix a la categoria de Millor àlbum de música flamenca. Pel que fa al treball 'Cuarto azul', d'Aitana, opta a quatre distincions, la de Millor àlbum de pop contemporani, la de Millor disseny de portada (en aquest cas per al director d'art Christian Molina), la de Productor de l'any per tot l'enregistrament per a Nico Cotton i a la de Productor de l'any pel tema '6 de febrero', inclòs al disc, per a Andrés Torres.

