Entrevista | Arturo Pérez-Reverte Escriptor
«No cansa Twitter, cansa Espanya, el món»
"L’ésser humà creu que l’estupidesa és un factor lateral, però és molt important en les relacions humanes i en la història"
José Manuel Gutiérrez
Assegura Arturo Pérez-Reverte que Misión en París, el vuitè volum de la sèrie d’aventures del capità Alatriste, li ha suposat un any de feina i que pretén saldar un deute amb els seguidors d’aquestes novel·les.
Diu que ha tornat a Alatriste perquè els lectors l’hi demanaven.
També m’ho demanava el cos, però sobretot han estat els lectors.
No suposa això apostar pel més fàcil davant l’èxit d’aquestes novel·les?
Fàcil no, era difícil perquè ha passat molt de temps i Alatriste és un to determinat, un llenguatge, una manera d’explicar. És moure’s per un món que no és l’actual, en el qual hi ha un munt de detalls, anacronismes a evitar, registres a recuperar, per la qual cosa no és fàcil ficar-t’hi amb naturalitat. I feia 15 anys que no ho feia i calia recobrar una continuïtat. Cal tenir en compte que la parla de Alatriste és un llenguatge artificial que vaig fer perquè tingués eficàcia en el present però que tingués l’aroma de la llengua del XVII, i això és feina. Però hi ha lectors molt fidels a Alatriste, hi ha gent que porta fins a tatuatges amb les seves frases i, a més, vaig prometre una sèrie de llibres i no l’havia conclòs. I també hi ha una cosa molt important per a mi, que tinc 74 anys i no sé si em queda una novel·la o cinc.
Alatriste és una sèrie de novel·les d’aventures, però no és un personatge habitual en elles.
Volia explicar un moment fonamental de la història d’Espanya, quan era la gran potència del món. Però també tenia el seu costat fosc: la corrupció, la Inquisició, els moriscos... El franquisme va contaminar la nostra història i li va marcar el seu segell perquè tot eren glòries imperials. Els herois que jo havia llegit de petit eren herois de cor pur, no tenien foscors, eren perfectes. Però he viscut una vida en la qual vaig conèixer herois de veritat i tenen costats foscos. Tant a l’extrema dreta com a l’extrema esquerra, els rebenta Alatriste perquè per a uns recupero la part lluminosa d’Espanya i per a uns altres parlo de la part fosca que també va haver-hi.
El franquisme va contaminar la nostra història i li va marcar el seu segell perquè tot eren glòries imperials. Els herois que jo havia llegit de petit eren herois de cor pur, no tenien foscors, eren perfectes
Llavors ha estat atacat pels dos extrems.
Cosa que m’enorgulleix molt. Significa que Alatriste és el que jo volia que fos. A vegades t’educa més l’enemic que l’amic, el dolent que el bondadós. A Espanya mai reconeixem virtuts en l’adversari ni defectes en el nostre bàndol. Tot això volia trencar-ho.
Ha estat reporter de guerra, una situació en la qual es veu el pitjor de l’ésser humà.
I el millor també. Qui hagi llegit les meves novel·les s’adona que no hi ha bons ni dolents. Hi ha traficants, assassins, mercenaris, herois, capellans, tot. Un escriptor és una mirada i primer la vida com a lector i després la vida com a reporter m’ha ensenyat a mirar. Jo tinc una mirada que no sempre és amable, no sempre és generosa, no sempre és alegre. Aquesta mirada l’he donat en les meves novel·les. Hi ha herois que no puc creure’m. Hi ha amors, hi ha finals feliços, coses que no puc creure perquè he vist que no hi són.
Hi ha personatges com Alatriste en la societat actual?
Alatriste com a tal no, perquè avui no té sentit, estaria mort en la presó. Però quan veig els bombers apagant un foc sense mitjans i oblidats pels governs, quan veig en la pandèmia els metges als hospitals, el pescador que se’n va a Terranova per a donar menjar a la família… aquests són Alatristes, són herois. L’heroi ara és aquest.
Jo tinc una mirada que no sempre és amable, no sempre és generosa, no sempre és alegre
Diu que encara té llibres per escriure.
Clar, no sé el que em queda perquè tinc 74 anys i les facultats van minvant. A la meva edat cal elegir i aquesta elecció és difícil, complicada i dolorosa. Haig de triar molt bé, puc equivocar-me i ja no tinc temps per a rectificar. El problema de l’escriptor és quan s’adorm. No hi ha res més trist que un escriptor que està mort i no ho sap. I n’hi ha molts. Les novel·les per escriure em permeten envellir amb més lentitud.
No vol lligams però s’implica contínuament en Twitter.
És que és compatible. Vaig descobrir fa temps que és una eina molt potent, que podia enviar missatges massius, polèmics o no, i arribar a gent a la qual mai arribaria d’altra manera. Vaig decidir que l’utilitzaria de manera deliberada, no faig res de casualitat.
Fa l’efecte que es vol ficar en tots els embolics. Li han aconsellat que no ho faci?
Sí, però m’és igual perquè és divertit. Treure un tema sabent que s’embolicarà i veure com s’embolica és meravellós perquè s’hi manifesten tant l’estupidesa com la intel·ligència. Aprens a menysprear al gènere humà i també a admirar-lo. Twitter és un pols molt bo de l’estat de la humanitat. És una eina molt potent però no m’hi sento en absolut obligat.
Tinc tot el peix venut, la casa pagada, la vida amortitzada i el veler que volia. Aquest és el gran privilegi de l’edat que tinc
No es cansa de veure les respostes?
No em cansa perquè ja sé el que hi ha. No cansa Twitter, cansa Espanya, el món. Tinc dos milions i mig de seguidors. Per què renunciar-hi? Puc enviar un missatge? Doncs l’envio, a les verdes i a les madures. L’estupidesa humana és un espectacle molt interessant. L’estupidesa humana l’he descobert amb els anys, no hi creia. L’ésser humà creu que l’estupidesa és un factor lateral, però és molt important en les relacions humanes i en la història.
Corre el risc que li diguin provocador.
Tant me fa. Qui fa 35 anys que em llegeix, em coneix. I qui no em coneix, doncs que estudiï. Tinc 74 anys, tinc tot el peix venut, la casa pagada, la vida amortitzada i el veler que volia. Aquest és el gran privilegi de l’edat que tinc.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se