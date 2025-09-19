La Capella Polifònica reviurà a Girona textos de Marià Vayreda dins la programació de la Casa de Cultura
La programació de tardor inclou actuacions de Marta Rius, Mar Loi, Maria Coma o les germanes Laia i Flàvia Escartin
La Casa de Cultura de Girona durà dins la seva programació de tardor la producció Contratacants de la Capella Polifònica, que està basada en l’obra Records de la darrera carlinada de l’escriptor gironí Marià Vayreda. Concretament, el projecte recull textos de Vayreda i posa música i dramatúrgia per posar en escena els paisatges i records de l’escriptor. L’espectacle dona protagonisme a la cançó tradicional catalana amb interludis instrumentals creats per l’ocasió pel director de la Capella Martí Ferrer.
L’equipament inclou concerts amb noms com la compositora Mar Loi amb el productor Vic Moliner; la cantant i pianista Maria Coma; el pianista Carles Font o les Escarteen Sisters (Laia i Flàvia Escartin), que combinen veu, viola i violoncel; i el projecte Criatures presentarà l’espectacle Fenaquistoscopi.
També hi haurà música clàssica amb piano i veu de Marc Serra i Mireia Tarragó respectivament, Balder Duo, Helix Trio, el Duet Gaia o Jordi Pajares. El lied català serà protagonista del concert entre la mezzosoprano Georgina Reyner i la guitarra de Lluís Vila; i la pianista Lluïsa Espigolé i la mezzosoprano Helena Ressurreição portaran la música experimental de Somnis i Ombres de la compositora ganxona Núria Giménez, dins els actes d'homenatge a Juli Garreta pel centenari de la seva mort i el 150è aniversari del naixement.
Dins l'àmbit de la música d'autor, Marcel Torres estrenarà el seu primer àlbum Batecs de sorra i sal acompanyat de Jaume Àvila i Pol Ribó.
