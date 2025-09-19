Heaven On Earth Gospel Choir inaugura temporada al Teatre Municipal de Girona
El concert de la formació gironina serà el 27 de setembre
DdG
Heaven On Earth Gospel Choir, el cor de gòspel gironí dirigit per Moisès Sala, inaugura temporada el 27 de setembre amb un concert al Teatre Municipal de Girona.
El cor, fundat a Girona l’any 2021 per Sala i Àngels Isern, ha crescut ràpidament acostant el gòspel a casa nostra amb un estil que combina tradició i modernitat. Amb una clara vocació social, el projecte facilita beques per a persones amb pocs recursos i treballa per acostar el gòspel a tota classe de col·lectius.
En aquests anys, Heaven On Earth Gospel Choir ha actuat en espais emblemàtics com l’Auditori i el Teatre Municipal de Girona, la Catedral de Girona i el Palau de la Música Catalana. Recentment, ha participat en el Festival d’Amer i al cicle A Capella dins el marc de Temps de Flors.
El compromís solidari és un dels trets distintius del cor. Dins del projecte Gòspel Sense Fronteres, han ofert concerts al Palau de la Música Catalana: el febrer de 2024 en benefici d’Active Africa i el gener de 2025 en suport a Sonrisas de Bombay.
Les entrades estan a la venda al web del Teatre Municipal de Girona.
