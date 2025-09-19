Patti Smith, una portentosa força sobrenatural
La poeta del punk obre Temporada Alta i la celebració dels vint anys de l’Auditori en el seu primer concert a la ciutat, després de regalar-li dues cançons: l’any 2011, en un tribut a Bolaño, i el 2015, a la cuina del Celler de Can Roca
Pura llegenda viva de la música, a la qual va arribar intentant establir ponts entre la poesia i el rock, Patti Smith entra als llocs desprenent una aura particular, la de ser un dels últims exemplars d’una espècie en extinció. És igual que no porti material nou, congrega multituds perquè a l’escenari no només l’acompanyen els músics, també el pòsit de tota una vida dedicada a la contracultura, entre la literatura, el punk i la lluita pels drets civils. És difícil resistir-se a la màgia que desprèn.
Fins no fa gaire, però, fent una recerca ràpida a internet que unís el seu nom i el de Girona els resultats remetien majoritàriament a dues ocasions en què l’artista va passar per la ciutat i, espontàniament, va regalar-li dues cançons.
La més recent, de la qual els germans Roca van deixar testimoni a les xarxes, l’any 2015. La nord-americana va cantar a la cuina del Celler de Can Roca, després de sopar-hi al costat del seu gran amic, el promotor Gay Mercader, organitzador del seu primer concert a l’Estat, en un llunyaníssim 1976.
L’anterior, encara més màgica, per inesperada i per emotiva, el 2011, quan l’estrella del punk es va presentar per sorpresa a la inauguració del carrer Roberto Bolaño, escriptor pel qual, com recorda sempre que en té l’oportunitat, sent autèntica devoció des que li va caure a les mans 2666. Interpretant Wing a cappella va retre el seu particular tribut al xilè, enmig de l’homenatge -relatiu- de ciutat que suposava la dedicatòria d’un carrer a mig urbanitzar al llavors desangelat barri de Domeny.
També hi ha dos concerts al festival de la Porta Ferrada, on el públic de Sant Feliu de Guíxols sí que va poder sentir de prop l’embruix d’una artista d’aires xamànics que atresora el llegat d’un temps que no tornarà i que és capaç d’invocar-lo a cada actuació.
A Girona, més enllà d’aquestes dues cançons fugaces, res. Fins ahir, que la tercera va anar a la vençuda. Una feliç conjunció astral va afegir un nou capítol a la relació de Patti Smith amb la ciutat: la inauguració de la 34a edició del festival Temporada Alta en un recital que, al seu torn, també donava el tret de sortida a la celebració dels vint anys de l’Auditori de Girona.
La platea en ple es va alçar per aplaudir-la quan va irrompre a la sala. Fidel al seu uniforme habitual, lluïa la rebel cabellera platejada emmarcant la cara ossuda, texans foscos, americana negra i samarreta blanca.
Després de l’ovació preventiva, Smith va arrencar amb Dancing barefoot, Transcendental blues i Ghost dance, dedicada als natius americans.
Secundada per Tony Shanahan alternant el baix i els teclats, el bateria Seb Rochford i el seu fill, el guitarrista Jackson Smith, va anar desgranant clàssics propis, com Break it up, «una petita cançó» per a Jim Morrison, o Peaceable Kingdom, per al poble palestí, i temes aliens, com la celebrada Bullet with butterfly wings dels Smashing Pumpkins o Man in the long black coat de Bob Dylan, a qui va demanar perdó per haver-se oblidat part de la lletra.
Va reservar pel final les millors cartes. Pissing in a river, Because the night i Gloria van fer aixecar tothom per unir-se la veu aspra de la cantant, que en els parlaments va anar alternant les bromes amb la reivindicació.
Geni i figura fins al final, durant el concert va escopir a terra, va deixar una cançó a mitges per treure’s els mitjons i va desaparèixer de l’escenari per saludar Mercader, a qui va fer sortir al final per presentar-lo al públic com ho faria una tieta amb el nebot.
I sobretot, va cantar i va clamar a la llibertat i al poder del poble amb el puny alçat. Amb People have the power, l’únic bis de la nit, i amb el seu comiat: «Girona, no t’oblidis de fer servir la teva veu!»
Patti Smith repetirà avui actuació a l’Auditori de Girona. Després tornarà a casa per treballar en la gira del cinquantè aniversari de Horses, el seu debut. També és imminent la publicació de Bread of angels, el seu segon llibre de memòries.
Més que incombustible, als 78 llargs la poeta del punk sembla invencible. Una força de la natura que contagia l’empenta i que tant de bo pugui tornar aviat.
