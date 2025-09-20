Arrenca el festival Transhumant a Ripoll amb projeccions i conferències
El cicle arribarà a municipis gironins com Campdevànol, Campelles o la capital del Ripollès amb actes destacats entre els quals una xerrada amb la fotògrafa Sofía Moro i l’actuació de Jèssica Pulla
El festival de cinema itinerant Transhumant va arrencar ahir a Ripoll amb una sessió inaugural que va comptar amb un concert i la projecció de diversos metratges. Fins a l’11 d’octubre, el cicle portarà cinema i fotografia en diversos municipis gironins, passant per Ripoll, Campdevànol o Campelles.
El dimarts es va fer la presentació al públic de Barcelona del festival als Cinemes Verdi. S’hi va projectar el llargmetratge La primera escola i el curt A fear not for itself.
A Ripoll, el Casal Cívic de la devesa del pla va acollir ahir la presentació del cicle, amb l’actriu còmica Gisela Figueras com a conductora i l’actuació musical del duet de violí i violoncel Joana Espar. Durant l’acte també es van projectar el film A dos velas; els curtmetratges City of pigs i Errotatiba i el reportatge Els rostres de l’Odi de Jordi Borràs que aborda el moviments d’extrema dreta d’Europa. Borràs va rebre durant la presentació el premi Transhumant al millor treball de fotografia compromesa de nova edició.
El festival es reafirma com un espai compromès i desplegarà durant l’any fins a dinou programes temàtics amb llargmetratges i curtmetratges d’arreu del món. La programació d’aquest any vol ser un «mosaic de veus, sensibilitats i realitats diverses que, més enllà de mostrar històries, conviden a obrir la mirada i a transformar consciències», subratlla l’organització en un comunicat.
Per això, entre els actes destacats s’ha organitzat pel pròxim 10 d’octubre una sessió de drets LGTBIQA+ amb el projecte Comunitats Rurals Queer al Casino de Campdevànol, on s’hi projectaran els films Solo Kim; Pietra; Tomàs; Violetas; Piedra, papel o tijera; Còlera; i Capitanes.
Cloenda amb premis
Les altres activitats més destacades del cicle tindran lloc el mateix dia de la cloenda. D’una banda, amb la conferència i conversa amb la premiada a la trajectòria fotogràfica Sofía Moro a Campelles, on mostrarà les millors fotografies de la seva vida. També serà a Campelles on es farà la sessió de cloenda del festival amb la interpretació musical de la drag-queen Jèssica Pulla, es projectaran dels curtmetratges Carmela i Kokuhaku i es lliurarà el premi a la trajectòria udiovisual a Sergi López Ayats.
Totes les projeccions dels actes destacats es faran amb subtítols i amb interpretació en Llengua de Signes catalana a càrrec de Tamara Navarro i Eva Colldeforn de l’Associació Sociocultural Encantades.
D’altra banda, en el vessant més inclusiu s’han programat diverses trobades amb joves tutelats del Nord d’Àfrica i l’Àfrica Subsahariana a cinc centres de secundària del Ripollès el 8, 9 i 10 d’octubre. La iniciativa, impulsada des de fa sis anys per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, farà que els joves participin com a jurat al festival.
Transhumant Festival és un certamen de cinema i fotografia que té com a un dels seus objectius principals arribar a públics que no tenen accés a la cultura de manera habitual ni al cinema d’aquest àmbit, com ara els pobles petits o els col·lectius vulnerables. Aquest any arribarà a 23 municipis catalans allunyats de la cultura per condicions geogràfiques o socials.
A través de llargmetratges, curtmetratges i reportatges de fotoperiodisme, el Transhumant Festival 2025 recorre temes tan diversos com la memòria històrica i la identitat, les tradicions i el patrimoni immaterial, les migracions, el racisme i els drets LGTBIQ+ o la lluita mediambiental.
