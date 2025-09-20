Banyoles acollirà una opereta-musical dedicada al compositor Eudard Toldrà
L’obra del jove compositor i músic Jofre Bardolet es va estrenar el juny a l’Atlàntida de Vic i també farà parada a Sant Feliu de Guíxols
L’opereta Festeig i giravolt del jove compositor i director Jofre Bardolet dedicada a la vida del compositor Eduard Toldrà arribarà el 21 de setembre a l’Ateneu de Banyoles dins una gira que va estrenar el juny a l’Atlàntida de Vic i que també farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
A mig camí entre l’opereta i el teatre musical i de 90 minuts de durada, l’espectacle retrata algunes de les escenes més entranyables i destacables de la vida de Toldrà en una proposta musical ben eclèctica, que combina referències musicals que van des de Beethoven a la música catalana o el pop, tot barrejant cantants lírics i moderns. No es tracta d’una història amb un plantejament i un desenllaç evidents: el mateix protagonista es dirigeix al públic directament al llarg de l’obra i el convida a entrar al seu cap, i la història va fent salts en el temps per reflectir els moments més transcendents de la vida de Toldrà.
Així, Festeig i giravolt intercala escenes pròpies del musical amb interpretacions de cançons de Toldrà i lectures de cartes escrites per ell mateix, narrant l’enamorament entre Eduard Toldrà i Maria Sobrepera (amb una intervenció providencial de Juli Garreta); l’època de creació de l’òpera El giravolt de maig (amb el suport constant de Manuel Clausells) i, en definitiva, l’auge cultural que vivia Catalunya fa cent anys, del qual Toldrà va ser, indiscutiblement, un dels seus protagonistes. La peça l’ha gestat la productora La Barca, creada recentment per Bardolet.
Arnau Tordera farà de Garreta
Bardolet interpreta Eduard Toldrà, Marina Toronell és Maria Sobrepera, Pol Blancafort com a Manuel Clausells, Clara Renom és Conxita Badia i cal destacar la col·laboració especial d’Arnau Tordera, que encarnarà Juli Garreta. També intervindran com El grup dels 8 Eudald Planchart, Sebastià Bardolet, Joan Casas, Jordi Company, Jordi Homs i Martí Brutau; Josep Font actuarà com a Pau Casals i hi participa un violinista que toca el Sonetí de la rosada durant el pròleg de l’obra.
