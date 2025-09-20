El Col·legi d'Arquitectes proposa un itinerari de tardor per la Figueres dels anys 70
Entre les activitats de tardor hi ha la inauguració del Festival d’arquitectura Fonament a Calonge i que combinarà reflexió i oci
La delegació gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va presentar divendres la seva programació que tindrà entre la seva programació de tardor més de 40 activitats entre les quals hi ha diversos itineraris o arquivoltes per municipis gironins: Banyoles, Cadaqués, Olot i Figueres, que aquest any s’incorpora a les arquivoltes. El recorregut figuerenc es dedicarà a l’arquitectura residencial dels anys setanta de la ciutat. A Banyoles, el recorregut portarà a conèixer obres de l’arquitecte banyolí Jeroni Moner; a Cadaqués la ruta serà fora del nucli antic per descobrir cases del moviment modern amb Correa&Milà o Barba Corsini; i a Olot es dedicarà a l’obra de Francesc Vayreda i Bofill per redescobrir l’arquitectura desconeguda del territori. El certamen, impulsat per l’ajuntament calongí amb el suport del COAC combinarà activitats educatives, una jornada sobre el repte de les urbanitzacions de baixa densitat i propostes lúdiques obertes a la ciutadania.
També es farà una visita al nou espai ElBulli1846 de Roses, vinculada a la Trobada anual d’arquitectes de la Demarcació de Girona del COAC. En el mateix sentit, i dins el nou festival Fonament que tindrà lloc del 16 al 19 d’octubre a Calonge i Sant Antoni, el col·legi hi participarà amb diverses rutes arquitectòniques.
Entre altres activitats, destaca la tornada el Repensem Girona, que aquest any reflexionarà sobre el concepte de la ciutat en transició a partir de ponències, tallers i passejades. Segons indica el Col·legi en un comunicat, les activitats tindran la participació de ponents de prestigi internacional, col·lectius professionals, i estaran obertes a tota la ciutadania.
La programació inclou propostes educatives que farà a escoles de la província, com el Programa Nexes a l’Escola Cassià Costal de Girona, o el projecte de l’arquitecte Aina Roca a l’Escola Joaquim Cusí i Furtunet de Figueres per adaptar un espai polivalent per obrir-lo al barri. A Olot, Neus Roca treballarà amb alumnes perquè vegin els barris des d’una mirada de ciutat, i s’hi faran diversos tallers.
