La fusta protagonitza una jornada artística al Museu d’Art de Girona

L’equipament obre les instal·lacions amb tallers de talla de fusta, xilografia, visites guiades i demostracions com el ball de bastons

Les fotos de la jornada d'Art-Acció!

Les fotos de la jornada d'Art-Acció! / Marc Martí

Redacció

Girona

El Museu d’Art de Girona ha estrenat avui la 4a jornada d’Art-Acció protagonitzada per la fusta amb tallers, demostracions i visites comentades que s'allargaran durant tot el dia. Des de les 11 h del matí i després d’una conferència inaugural sobre fusta i art amb l’escultor Nico Nubiola, l’equipament cultural s'ha començat a emplenar de curiosos per fer tallers de figures de fusta, xilografia o de pots de llapis, veure demostracions de bastons o assistir amb els menuts en alguna de les dues sessions de contacontes. En la jornada d’enguany, la fusta serveix com a premissa per parlar sobre identitat i memòria.

«La fusta té vetes i cicatrius que parlen del pas del temps, de la memòria i identitat col·lectiva i individual. Tallar, gravar o ensamblar fusta no és només un acte creatiu: és un diàleg amb el passat i una manera de deixar empremta en el presentar», explica l’equip del Museu.

La fusta ha estat, i segueix sent, un dels materials més emprats en el mon de l’art, ja sigui com a suport o com a material artístic. El Museu d’Art conserva peces en fusta com la Biga de Cruïlles (s. XII) o el retaule de Sant Miquel de Lluís Borrassà (1416).

