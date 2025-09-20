L'Auditori de Girona obre una nova temporada de concerts en el marc del seu 20è aniversari
Chucho Valdés, Hermeto Pascoal, Mayte Martín, Fanfare Ciocarlia, Fetus, Mazoni, Nadine Sierra i Lise Davidsen són alguns dels artistes que es podran veure de setembre a maig
L’Auditori de Girona estrena una nova temporada de concerts que reunirà prop d’una cinquantena d’espectacles entre setembre i maig. Amb motiu del seu 20è aniversari, l'equipament ofereix dues novetats interessants. D'una banda, el cicle d'espectacles L'edifici, artista convidat que capgira la idea tradicional de l'artista convidat i converteix l'edifici mateix en protagonista. De l'altra, el cap de setmana d'aniversari —del 22 al 24 de maig de 2026— oferirà activitats especials que es donaran a conèixer en els pròxims mesos.
El nou inici de temporada ha donat el tret de sortida el 18 de setembre a les 19.15h amb la conferència inaugural a càrrec del director de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez, on ha presentat la programació 2025-26. La temporada s'ha inaugurat amb un dels plats forts: el concert de Patti Smith, icona del rock i de la contracultura nord-americana, en un acte coorganitzat amb Temporada Alta. Aquest dissabte, El Petit de Cal Eril presenta el seu nou disc en un format dins d’un iglú de vent.
El programa combina grans noms internacionals amb artistes locals i emergents, i proposa un recorregut divers que comprèn des de la música clàssica fins a les músiques modernes. Hi actuaran figures destacades com Chucho Valdés, Hermeto Pascoal, Mayte Martín, Fanfare Ciocarlia, Mazoni, Fetus i Estrella Morente, entre molts altres, a més de noves incorporacions com Pastora Soler, Valeria Castro i Escolania de Montserrat. En l’àmbit internacional, la música clàssica tindrà un pes especial amb tres sopranos de renom: Nadine Sierra, Sara Blanch i Lise Davidsen, que protagonitzarà un dels concerts més esperats del 20è aniversari i l’únic a Catalunya.
Un cicle en el qual també es podrà descobrir el pianista Francesco Tristano, amb un programa íntegrament dedicat a Bach, i el Cor de Cambra del Palau de la Música amb Arvo Pärt: Passio. L’Auditori també oferirà un homenatge a John Cage, Cage Reload; la Simfonia del nou món, de Dvórak, a càrrec de l’OBC; La Creació de Haydn, amb Vespres d’Arnadí i la Coral Cantiga; la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona; la Simfònica de Cobla i Corda, i Trio Fortuny & GIO Symphonia, entre d’altres.
Arts escèniques, visuals i arquitectura
La commemoració d'enguany capgira la idea tradicional de l'artista convidat i posarà l’edifici al centre amb el cicle L'edifici, artista convidat, que explorarà el diàleg entre arts escèniques, visuals i arquitectura. Durant la temporada 2025-26, els seus volums, línies, materials, els espais exteriors i interiors s'ompliran de fantasia amb quatre espectacles que faran jugar l'Auditori amb llums i tecnologia fins a arribar a transgredir-lo amb funambulismes.
Hi participaran la GIO Symphonia amb el concert immersiu Hallscape, el col·lectiu Playmodes amb un espectacle audiovisual, el coreògraf Toni Mira amb un espectacle de dansa i l’ascensió artística de La Corcoles.
“Són 20 anys d’un projecte cultural que continua treballant per ser una casa de les ocasions artísticament especials al mateix temps que s’esforça en acompanyar els nostres artistes i ser, cada cop més, un equipament més obert i acollidor”, destaca Quim Ayats, president del Comitè Executiu de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona.
La programació també inclourà propostes familiars com Operetta de Cor de Teatre o Madame Lumière amb el Cor Geriona, i mantindrà el compromís amb la creació local amb fins a 17 produccions de segell propi.
Jornades formatives, concerts escolars i participatius
El projecte educatiu Auditori Obert continuarà oferint activitats paral·leles, com concerts escolars i jornades formatives. En l’àmbit dels concerts participatius hi ha tres iniciatives que susciten un alt nivell de participació: la cantata per a majors de seixanta anys, “Cantagran!”, i dues peces simfònico-corals obertes als cantaires de Girona: El Messies de Haëndel i Carmina Burana, de Carl Orff.
Per últim, l’equipament segueix vinculat al programa d’Apropa Cultura, les matinals d’orquestra per a diversos col·lectius, el servei de canguratge o l’espai calma, entre d’altres.
Les entrades i abonaments per a la nova temporada ja es poden adquirir a través de la web www.auditorigirona.org.
