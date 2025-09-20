El Petit de Cal Eril planta l’iglú a Girona
L’Auditori és, avui i demà, l’última parada de la particular gira de retorn del grup dins un globus aerostàtic convertit en tenda de campanya
Després de tres anys de silenci, hi presenten el disc «Eril Eril Eril»
Després de tres anys sense activitat, El Petit de Cal Eril va publicar fa uns mesos gairebé per sorpresa -sense avançaments previs i anunciat només quinze dies abans del llançament- Eril Eril Eril. Van tornar com van marxar, sense gaires explicacions, però amb l’al·licientde presentar el disc en una sèrie de concerts únics en un espai efímer: l’atmosfera de somni que es genera dins un iglú de vent. L’Auditori de Girona serà avui i demà l’última parada d’aquesta gira diferent. Pel concert de diumenge encara queden entrades.
«Va ser un canvi fer una pausa conscient sense saber quant duraria, ni quan tornaríem, ni com tornaríem», explica Joan Pons, veu i guitarra del grup. En el temps de guaret, s’havia aturat l’Eril, però no els seus músics. En el cas de Pons, per exemple, ha estat acompanyant la gira de Gorka Urbizu. «A diferència d’altres països o d’altres indústries, com el cinema, la música és un campi qui pugui. La gent fa discos per devoció, la majoria no es fan per fer diners, m’atreviria a dir que la gran majoria són deficitaris», recorda.
Li ha servit, el parèntesi, per mirar-se les coses d’una manera diferent? «Parar una maquinària que més o menys funciona et permet agafar una certa distància per veure-ho i detectar coses que estan bé i coses que no. I també és part d’un procés vital: com a músic, normalment a la vida tens diferents grups, i aquest n’és un, potser el més important per mi, però no deixa de ser una etapa, com un vehicle més del teu viatge com a persona en la música i a la vida», continua.
«Vam parlar molt d’intentar no caure en la cosa del fer per fer. Va ser com preguntar-se per què fem això. Tenir temps ens ha ajudat a pensar-ho i identificar les coses que creus que et poden omplir més. Que això tampoc vol dir que després siguin més viables, eh? Simplement que t’omplen més a l’hora de fer-les», afegeix.
Cosa de l’edat, diu, té la sensació que al seu voltant hi ha dos corrents: «o et planteges què fas i perquè ho fas, o et deixes emportar per una mena de riuada que et faci fer les coses no com tu vols, sinó com sembla que han de ser. Ara, a vegades hi ha gent que et diu ‘no, és que ara la gent jove no volen treballar, només fer el mínim’. I penso que tampoc em sembla tan mala cosa que no vulguin treballar si poden. Si tu te’ns 25 anys i t’espaviles... ara, no sé com s’ho fan, perquè no és una generació amb qui tingui una relació molt estreta, però no és mal pla», reflexiona.
Poques respostes
Tornant al disc, Joan Pons assegura que Eril Eril Eril és un àlbum nascut «més de les entranyes que del cervell». Afirma que en els seus darrers treballs pesava més el cap que el cor, decidint les paraules i les lletres, i en aquest, ha deixat «més espai al subconscient».
El resultat és un disc amb «milions de preguntes i molt poques respostes», amb un títol que sembla una reafirmació d’un mateix, en contrast amb la primera cançó, Jo ja no soc qui era: «Estic en aquell punt que tot canvia al teu voltant, i tu també per la mera inèrcia biològica i de la natura, però, en canvi, hi ha alguna cosa en tu que et continua fent conscient que ets tu».
Aquest ser tu mateix sense ser com sempre també es tradueix en els integrants de la banda. A més de Pons, l’Eril són Jordi Matas, Ildefons Alonso i Dani Comas. La darrera peça, el teclat d’Artur Tort, només és present en algunes cançons per altres compromisos professionals, però «la seva energia hi és» i «encara és del grup».
Per primera vegada, després d’anys autoproduint-se i treballant amb còmplices habituals com Mau Boada o Jordi Matas, El Petit de Cal Eril ha comptat amb nous col·laboradors en la producció i gravació, Luke Temple i Paco Loco: «Per què? Per canviar, per aprendre, perquè quan fas coses amb la mateixa gent, es creen inèrcies molt difícils de variar».
La publicació del disc no va anar precedida de singles, cosa estranya en els temps que corren. «Ha arribat el moment que hi ha certes coses que volem decidir», assegura Pons, tot i que remarca que l’Eril continua sent «un grup bastant underground». «A Catalunya hi ha grups famosos que mouen molta gent, nosaltres no som d’aquests. Som de menys gent i connectem amb un tipus de públic concret, i no tinc cap problema amb això. Està bé i hi ha d’haver de tot, però com que som un país petit i té la indústria que té, jo em veig que estem quasi a l’underground», resumeix.
Abans de començar una gira per sales i festivals, Girona acull els dos últims recitals que el grup fa en un globus aerostàtic convertit en iglú de vent, una tenda de campanya gegant que genera un espai «dual», en què el públic té la sensació d’estar en dos llocs diferents en un mateix concert. «Gairebé és com veure dos concerts, a més, dins l’iglú sona fins i tot millor que fora», sentencia.
Subscriu-te per seguir llegint
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Aquest és el cartell de les Fires de Girona 2025
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Un resultat molt just i amb polèmica fa alcaldable d'ERC a Girona Marc Puigtió
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se
- L'església ultra s'expandeix des de Catalunya per la xarxa: 'Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home